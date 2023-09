Josep Ferré, el imitador más famoso de la television: "Kiko Matamoros es el más difícil de imitar"

Sus imitaciones en "Sálvame" le lanzaron al primer plano de la popularidad, y ahora se incorpora a "Cuentos chinos", el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez, en el que Josep Ferré piensa "transformarse" en todo tipo de personajes de actualidad. "Estoy muy contento de volver a trabajar con Jorge, es un showman con el que tengo muy buen rollo. Él te da las cartas para que puedas disfrutar y desarrollar tu espectáculo. Es genial".

¿A quién le gustaría imitar en ese programa?

Ahora se me abre mucho el abanico de personajes, tanto nacionales como internacionales.

¿Qué personaje le ha traído más complicaciones?

Kiko Matamoros, porque tiene un registro muy grave. Yo llego a los graves, pero me cuesta mantenerlos durante horas. Menos mal que "Cuentos chinos" durará menos que "Sálvame".

¿Y la imitación más fácil?

Quizás, María Teresa Campos, y también Lydia Lozano. Son los personajes con los que me he sentido más a gusto haciéndolos.

¿Alguien se ha molestado con usted?

Nadie ha expresado su disconformidad con mis imitaciones. Que yo sepa, todos se lo han tomado bien.

¿Ha trabajado mucho este verano?

No me puedo quejar. Grabé el programa "Me resbala" y he trabajado en actos organizados por empresas. Y agosto lo tomé de vacaciones, que ya me tocaba. Necesitaba unas semanas de descanso.

¿Asusta la competencia que tendrán con "El Hormiguero" de Pablo Motos?

Yo me limito a realizar lo mejor posible mi trabajo, y las audiencias se las dejo a las mentes pensantes.

La gente le ve como un gran imitador, pero realmente es actor.

Claro, mi carrera es variopinta, yo soy un actor todoterreno, tengo la carrera de Arte Dramático y empecé interpretando obras de William Shakespeare, Marlowe o Harold Pinter. Pero la vida te lleva por distintos caminos profesionales…