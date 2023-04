Merche sobre su próxima actuación en 'TCMS10': "Alucino. No me mola nada"

Merche está siendo una de las mejores concursantes de la décima edición de 'Tu cara me suena'. Aunque en la última gala la cantante gaditana fue apeada del top 3 tras el difícil reto de ponerse en la piel de Rick Astley, aún colea su emotiva imitación de Juanita Reina que le valió el primer puesto en el tercer programa.

Ahora, una vez sabido que su próxima prueba sería copiar a Ana Mena acompañada de su paisano Abraham Mateo, se han filtrado vía Twitter unos vídeos (la gala ya está disponible en Atresplayer Premium) en los que no sólo su imagen es calcada a la de la cantante malagueña, sino que su voz es idéntica. Tan semejante que parece que es la propia Mena la que canta. Esto ha llevado a especulaciones sobre un posible playback.

La propia Merche ha salido al paso comentando que "Nadie hace Playback, lo que pasa es que los coros están tremendamente fuertes y alucino, la verdad, no me mola nada". Una vez descartado por ella misma que se puedan arreglar los efectos sonoros de cara a la emisión de la gala en Antena 3 (¡ya está publicada!), ha tranquilizado a sus fans con el siguiente mensaje: "Ya os enseñaré los ensayos con el sonido de plató que no tiene nada que ver".