Merche: “Por suerte hay muchos hombres feministas”

Cuando uno no tiene hijos, vives solo, te sigue valiendo el chándal de 7º de EGB y, aunque peinas canas, los viernes te sigues cogiendo una bolinga estupenda y los sábados te levantas con la cabeza en Cuenca, el único signo del paso del tiempo es cuando te lo marcan los demás. Especialmente, los famosos. 20 años. ¿20 años han pasado? Vengaaa locaaa. ¿¡Cómo va a ser!? Pues es. Vamos que si es. Ella ya los lleva en la música y a mí me parece que fue antes de ayer cuando aquello de «Abre tu mente», de «Cal y arena» o de «Le deseo». De cuando se enamoró de Álex Casademunt, pobrecito, o de cuando era jurado de «Tú sí que vales». Siempre he creído que las diosas no tienen edad, pero ésta se empeña en marcar que han pasado dos décadas desde que se subió por primera vez a un escenario. Las diosas hacen lo que les da la gana, obvio. Son como son. De hecho, su último tema se titula así, o sea, «Soy como soy». Mersedita para su madre. Merche, para todos ustedes.

Soy como soy... No hacen falta más palabras?

SÍ, las que cuento en la canción

¿Rockera y sin embargo romántica?

Este disco 20 Aniversario efectivamente sonido Pop rock y pienso que no es incompatible con que contenga canciones románticas, de hecho para mí, las mejores canciones romántica son las de grupos como Aerosmith, Jon Bon Jovi.

20 años en la música... En estos tiempos en los que cambia todo de la noche a la mañana, dos décadas son una eternidad o el principio para empezar a entender, ¿cómo va esto?

Más bien, lo segundo. Nunca dejo de aprender de mi oficio como cantautora y de la industria.

En tres palabras, descríbame su single y su nuevo disco...

Especial, personal y rotundo.

Anuncia gira... No me diga usted que, con la edad, lo de la furgoneta y el bocata no le da una pereza que se muere...

Para nadaaaaaaaaaa llevo más de mil conciertos dados y tengo un mono de escenario brutal. Además, los bocatas me encantan y ya tengo el cuerpo hecho a la furgoneta.

Usted es como Ana Belén, Amaia o Madonna... no necesita apellido porque ¿con su nombre de pila ya lo tenía todo hecho o es que empezó joven y ponerse apellido la hacía mayor?

Jejejjeje no tengo unos apellidos muy comerciales, Trujillo Callealta… Ya me dirás... Y no me sentía cómoda inventándome ningún nombre artístico, así que la mejor opción fue Merche, como me han llamado desde pequeña, sin más.

Su madre, en casa, ¿cómo la llama cuando quiere echarle una buena bronca?

«Mersedita». Pero con la boca entrecerrada.

Cuando dicen que Marilyn Monroe, la pobre, pensaba que era invisible hasta que le salieron las tetas, ¿ustedes cuando se dieron cuenta de que todos los focos iban ya hacia su persona?

Cuando cantaba canciones en el cole.

Diez discos de estudio, más de 600 mil copias vendidas, seis discos de platino, varios de oro, una nominación al Grammy Latino y más de 1.400 conciertos, ¿lo puede decir sin que se le mueva un pelo o le tiemblan las canillas?

Jejejejejeje lo considero un regalazo del público y me siento muy agradecida.

¿Qué le dan sus fans? ¿Y usted a ellos?

Todo. La posibilidad de llevar 20 años viviendo de mi música y yo intento devolverles tanto cariño dando, en cada concierto y en cada disco. Lo mejor de mí.

¿Con la imagen de quién forraba usted sus carpetas del instituto?

De perritos, siempre me han vuelto loca.

¿Se puede ser estrella de la canción y que no se le suba a la cabeza?

Siempre he tenido los pies en el suelo y la cabeza en las estrellas. Hoy, sigo igual.

¿Cómo le ha tratado la fama?

Nunca le he dado mucha importancia. Es el resultado de la popularidad de mi trabajo, y la gente siempre es muy cariñosa.

¿Algún peaje para el que no estaba preparada?

Aunque soy bastante ermitaña, a veces, la soledad.

¿Es posible el empoderamiento femenino en un mundo tan de hombres?

Sí, por suerte, hay muchos hombres feministas.