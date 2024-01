El miedo y las lágrimas de Chenoa al enfrentarse a la apnea en "El Desafío": "Es que no me gusta el agua"

Tras un primer programa de infarto, "El Desafío", presentado por Roberto Leal, vuelve con nuevo programa este viernes a partir de las 22:00 horas. Entre otras cosas podremos ver cómo acaba la prueba estrella del programa, la apnea, la concursante encargada de enfrentarse a ella esta semana: Chenoa.

La concursante se sinceraba antes de la prueba de la apnea asegurando que “a pesar de ser de isla, no soy una persona muy acuática”, lo que da una idea de su predisposición negativa a la prueba reina. La semana pasada su compañero de edición, Pablo Castellano, consiguió anotar 2:42 minutos en apnea. "Está muy bien", le ha animado su coach tras la marca conseguida que parece no haber sentado muy bien a Castellano, un concursante que se ha mostrado exigente consigo mismo desde el primer programa. El empresario sí ha conseguido batir la marca de su mujer, María Pombo, que permaneció 52 segundos bajo el agua. La influencer estuvo en el plató para animar a su marido, "no seas tan exigente contigo mismo", le ha dicho María Pombo ante el tiempo conseguido en la prueba estrella.

Este viernes, la concursante tendrá que entrar en el tanque siguiendo las indicaciones de Juandi Alcázar para realizar la apnea en el segundo programa de "El Desafío". Hemos visto a la cantante empañada en lágrimas se sincera con Roberto Leal, “me encanta el mar, pero no consigo entrar en el agua”. La cantante valoró el tiempo hecho por su excompañera Rosa López: "No llego ahí ni de coña", en referencia a los 4:40 minutos en la tercera temporada de "El Desafío". "Ahora, con que esté minuto y medio me va a parecer mucho", dice en el vídeo visiblemente nerviosa. "Es que no me gusta el agua", recalca con una sonora carcajada.

Según Chenoa ya el reto parte de "meter la cabeza en el agua. Me pasa un poco como a Ana Guerra, ella también es de isla. Yo me meto en el agua y ya estoy hiperventilando, no es un medio en el que me sienta cómoda". Así lo refleja la cara de preocupación de sus compañeros en las imágenes de adelanto de su prueba de apnea. En las imágenes las lágrimas acompañan a Chenoa mientras confiesa sus miedos con Roberto Leal.