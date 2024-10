Miguel Ángel Revilla carga contra Juan Carlos I por sus fotos con Bárbara Rey: "El malo aquí es..."

La polémica que rodea al rey emérito Juan Carlos I ha vuelto a captar la atención pública en España, esta vez impulsada por la filtración de nuevos audios que revelan detalles de sus conversaciones con la vedette Bárbara Rey. En medio de este escándalo, Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, no ha dudado en mostrar su indignación y reiterar sus críticas hacia el exmonarca, durante una reciente entrevista en el programa 'La mirada crítica' en Telecinco.

El contexto de estas declaraciones surge a raíz de los audios publicados por 'Okdiario', los cuales revelan aspectos privados de la relación entre el rey emérito y Bárbara Rey. Mientras la vedette ha optado por mantenerse en silencio y delegar la gestión del caso a sus abogados, el foco de las críticas no ha dejado de girar en torno al papel que desempeñóJuan Carlos Idurante su reinado y después de su abdicación. Migue Ángel Revilla, quien ha sido un constante detractor del rey emérito, no ha escatimado palabras para expresar su enojo ante los hechos. "Es terrible lo que estamos viendo. Hace años que llevo una cruzada contra este hombre", ha declarado el político cántabro, quien ha sido una de las voces más críticas en el panorama nacional respecto al comportamiento del exmonarca. Para Revilla, el problema no radica en las figuras como Bárbara Rey, sino en la conducta impropia del rey. "Hay periodistas que cargan contra Bárbara Rey, pero el malo aquí es el rey. El rey es el que está actuando de forma impropia", ha sentenciado.

El rey emérito Juan Carlos y Bárbara Rey Europa Press Jesús G. Feria

El expresidente también ha aprovechado la ocasión para denunciar lo que considera uno de los puntos más graves del caso: la acumulación de grandes cantidades de dinero por parte de Juan Carlos I en cuentas en el extranjero. Para Revilla, este hecho es un claro ejemplo de la falta de responsabilidad fiscal del rey emérito, algo que considera inaceptable para alguien que ha sido cabeza de estado. "La enorme cantidad de dinero que el emérito tiene en el extranjero es lo más grave de todo", ha afirmado.

Por otra parte, en sus críticas, Revilla no solo se ha centrado en Juan Carlos I, sino también en aquellos que lo rodean y lo apoyan. "Lo consideran como algo normal", ha lamentado al referirse a las personas cercanas al exmonarca, a quienes ha acusado de ser cómplices de su comportamiento. "Un señor que no paga impuestos en España no es español… a ese que se le llenaba la boca de España, se ha domiciliado fiscalmente en otro país", ha agregado, subrayando su incredulidad ante el apoyo que todavía recibe el rey emérito por parte de algunos sectores de la sociedad. Finalmente, el expresidente cántabro ha concluido sus declaraciones cuestionando la falta de arrepentimiento del exmonarca y cómo una parte del país parece disculpar sus acciones. "No acierto a entender cómo una parte del país puede disculpar a un personaje de estos que, encima, no se arrepiente de nada", ha sentenciado.