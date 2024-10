El Rey Juan Carlos aterrizó en Cantora para hablar con Paquirri: "Fue un ataque de celos"

La revista "Semana" revela en exclusiva la razón por la que el Rey Juan Carlos apareció personalmente en Cantora, en su helicóptero, para hablar con Paquirri sobre Bárbara Rey. Era 1979, cuando Don Juan Carlos se presentó en la finca de Paquirri, que después heredó Isabel Pantoja. Según el director de la publicación, Jorge Borrajo "se puede decir que el Rey Juan Carlos se presentó en Cantora por un ataque de celos. Directamente, cogió el helicóptero, no lo pilotó él. Llegó solo con el piloto, ni siquiera con un escolta. Aterrizó de repente y bajó del helicóptero preguntando por Paquirri ante los ojos atónitos de su hermano Riverita y algunos trabajadores de la finca".

En esos años, el torero se había separado de Carmina Ordóñez y mantenía una relación especial con Lolita. A Bárbara Rey la había conocido en la primavera de 1979, cuando ella ya se veía con el Rey. Tras la visita del padre de Felipe VI a Cantora, "Paquirri no volvió a ver a Bárbara Rey", añadía Borrajo en "Tarde AR".

La vedette confesó años más tarde en el programa "Lazos de Sangre" que "no me casé con Paquirri porque yo no era virgen y él quería una. Yo conozco a Paquirri a principios del 79 y termino con él en el mes de octubre. (...) Él me veía como la Bárbara Rey despampanante, de pechuga al aire…", comentaba en el programa de TVE, añadiendo que rompieron cuando se dio "cuenta de que él a mí no me llenaba totalmente como hombre ni yo a él como mujer".

El relato se conoce ahora a través de Laura Cuevas, hija de Juan, el mayoral de la finca de Paquirri en Medina Sidonia.