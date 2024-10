Pedro Piqueras opina sobre el escándalo de Bárbara Rey: "Es horrible"

La guerra sin cuartel entre Ángel Cristo y su madre, Bárbara Rey, no ha dejado indiferente a nadie en este país por la envergadura de uno de sus protagonistas: el Rey Juan Carlos. El hecho de sacar ahora a la luz fotografías que se tomaron en el interior de la casa de la actriz, en Boadilla del Monte, y audios inéditos con las conversaciones que mantuvieron durante los años de relación ha generado reacciones muy dispares.

Es lógico que el asunto acapare la atención en corrillos, tertulias y eventos. Así ocurrió el viernes durante la fiesta solidaria organizada por Irene Villa y su marido, David Serrato, tras su regreso de luna de miel. En el Mirador de Cuatro Vientos, en Madrid, donde transcurrió el evento, se encontraban un grupo de profesionales amantes de la gastronomía y también muchos rostros conocidos. Entre ellos, el presentador Pedro Piqueras que, además de hablar de su nueva etapa, relativamente retirado, puesto que no se despega ni del periodismo ni de la escritura, ofreció su parecer cuando los periodistas le mencionaron la polémica de estas últimas semanas. Admitió que las fotografías y los audios que han salido a la luz sobre el Rey Juan Carlos I y Bárbara Rey es algo que le parece "interesante" a nivel informativo, pero, al mismo tiempo, "una cierta intromisión a la vida privada de la gente".

Ángel Cristo Jr. en el especial de "¡De Viernes"!, "Historia de un chantaje" Telecinco

En cuanto a la actitud de su hijo, declaró que "lo haga el hijo de esta persona, es horrible" porque "no cabe en mi cabeza que un hijo difunda" ese material. Un tema del que prefería no hacer ningún comentario más porque "el método no me parece el mejor, me parece horrible".

También Isabel Gemio, que presentó el viernes la campaña solidaria de Miguelañez, "Sonrisas dulces", habló sobre ello. En cuanto a la traición de Ángel Cristo a su madre, mostró su convencimiento de que el motivo es económico: "Está contando eso porque hay mucho dinero por medio". Y señaló a los medios de comunicación. "Los responsables de quienes dan ese dinero también deberían hacer autocrítica sobre lo que está pasando y lo que interesa en este país. Todos somos responsables y por supuesto el último, el espectador, que le interesa ese morbo".

Isabel Gemio habla alto y claro sobre la polémica con el emérito Europa Press

La presentadora empatizó con Bárbara Rey y expresó que no entendía su aguante. "Yo como madre... ya lo dije un día, yo me muero. A mí me hace eso un hijo y yo creo que enfermo. Yo creo que eso enferma, además, la ciencia ya lo dice".