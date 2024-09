Miguel Ángel Revilla revela claro cuánto cobra por ir a "El Hormiguero": "Me pagáis el hotel y el avión"

Cómo un Real Madrid-Barça en LaLiga EA Sports, Miguel Ángel Revilla y "El Hormiguero" es un clásico de la televisión española, ya que el político cántabro ha visitado en hasta en 32 ocasiones el programa de las hormigas que presenta Pablo Motos en Antena 3. Sin embargo, el otro día se reveló una cuestión muy importante acerca de su figura dentro del programa. ¿Cobra Revilla por asistir al programa? ¿Cuánto paga "El Hormiguero" por su presencia? Todo quedó aclarado en el programa del pasado miércoles.

Una cantidad sorprendente

La cuestión, que rondaba en la cabeza de los espectadores todos estos años, quedó respondida en el plató de Atresmedia, sorprendiendo a muchos por lo que desveló el antiguo secretario general del PRC. "No cobra nunca. Dietas nada, eh. No me dais nada de dietas, que lo sepas. Que no te engañen. Me pagáis el hotel y el avión", expresó el antiguo presidente de la comunidad autónoma cántabra, dato que fue corroborado por el maestro de ceremonias del programa, comentando Pablo Motos que Miguel Ángel Revilla nunca ha pedido nada para asistir en el programa y que tampoco cobra las conferencias.

Durante su última entrevista, Miguel Ángel Revilla abordó varios temas polémicos, incluyendo la reciente medida del gobierno español para combatir la desinformación, conocida como la "máquina del fango". Revilla expresó su apoyo a la lucha contra los bulos, pero advirtió sobre el peligro de que los gobiernos intenten controlar a los medios de comunicación. También criticó la situación en Venezuela, calificándola de "dictadura de libro" y cuestionando la legitimidad de sus elecciones. En cuanto al sistema de financiación autonómica, Revilla rechazó la propuesta de un acuerdo similar al concierto económico del País Vasco y Navarra para Cataluña, señalando que esto generaría tensiones entre las comunidades autónomas y en el Congreso. Además, comentó sobre la economía española, cuestionando el crecimiento del 3% que defiende el gobierno de Pedro Sánchez. Según Revilla, la desigualdad es el verdadero problema, ya que el 10% más rico acumula el 60% de la riqueza, mientras que 12 millones de españoles ganan menos de 910 euros al mes. Propuso aumentar los impuestos a quienes más tienen, como una solución para reducir la brecha económica. Finalmente, la charla incluyó una reflexión crítica sobre los sistemas capitalista y comunista.