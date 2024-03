Mima, la octava expulsada de 'Maestro de la costura 6'

En la última entrega de 'Maestros de la costura 6', emitida el pasado jueves en La 1, se vivió la despedida de Mima, quien se jugó su permanencia en el programa junto a Almudena y Cristian en una prueba de eliminación que desafió a los aprendices a replicar looks icónicos deMadonna.

Bajo la atenta mirada de Bibiana Fernández y el estilista Miguel Cervera, los concursantes recibieron la difícil tarea de recrear vestuarios emblemáticos de la Reina del Pop. Mima, en particular, debió afrontar la reproducción del vestuario de "Like a Virgin". A pesar de sus esfuerzos por resolver los desafíos que surgieron durante la prueba, el jurado no quedó convencido con el trabajo de la concursante. Lorenzo Caprile comentó sobre su creación: "No es lo que pedíamos, pero por lo menos hay algo". María Escoté fue más crítica al afirmar que el trabajo de Mima "no reflejaba la realidad del diseño original".

Finalmente, tras las valoraciones, Mima fue anunciada como la nueva expulsada de la sexta edición del programa. Aunque su despedida estuvo marcada por la emoción y los abrazos, especialmente con Lorenzo Caprile, con quien había tenido desavenencias a lo largo del concurso, Mima expresó su "agradecimiento por la oportunidad brindada" en 'Maestros de la Costura'.

La noche también estuvo marcada por otros desafíos en los que los concursantes enfrentaron pruebas de alta costura y recrearon diseños de Pedro del Hierro. A pesar de su esfuerzo en la prueba grupal, donde Mima formó parte del equipo con Cristian y Almudena, los errores acumulados durante la jornada llevaron a su eliminación, la octava del concurso de La 1.