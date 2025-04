Montoya es evacuado de ‘Supervivientes’ tras una crisis emocional

Montoya ha dicho basta y la gala de esta noche promete emociones fuertes. Telecinco anuncia que el concursante de Utrera ha dicho basta y ha tenido que ser evacuado de la isla de los famosos tras su reencuentro en 'Supervivientes' con Manuel González, la persona que mantuvo relaciones íntimas con la que era su pareja durante el reality 'La isla de las tentaciones', Anita Williams. El sevillano atraviesa una crisis emocional muy importante que ha obligado a la dirección a evacuarlo de su playa. Tanto Montoya como Anita, más Carmen y Koldo, están nominados esta semana en el reality de 'Supervivientes'.

La tensión por las nubes

La tensión acumulada en los Cayos Cochinos ha terminado por desbordar a Montoya, uno de los concursantes más carismáticos de esta edición de Supervivientes. Su constante enfrentamiento con Manuel González, ex tentador de su pareja en La isla de las tentaciones, ha desencadenado una grave crisis emocional. El último episodio entre ambos se produjo durante una intensa dinámica del Oráculo de Poseidón, donde las descalificaciones y reproches llegaron a un punto insostenible. Montoya, visiblemente afectado, acabó entre lágrimas tras el enfrentamiento, mostrando una vulnerabilidad inédita para los espectadores. Anita, su ex pareja y compañera en la aventura, fue una de las primeras en consolarle, asegurando que hacía tiempo que no le veía tan hundido. El desgaste emocional, sumado a las duras condiciones del reality, hizo mella en su salud hasta el punto de requerir la intervención del equipo del programa, que observó con preocupación su deterioro anímico y físico.

Horas después de ese tenso intercambio, Montoya fue hallado completamente abatido en la arena, sin fuerzas ni ánimos para continuar. Un miembro del equipo de Supervivientes se acercó rápidamente para evaluar su estado, y fue entonces cuando el joven confesó: “Ayer desfogué mucho y a nivel emocional broté mucho”. La situación obligó a activar el protocolo de evacuación, y una barca fue enviada de inmediato para trasladarlo a un lugar seguro. Mientras Montoya partía, visiblemente afectado, su compañera Carmen Alcayde observaba la escena desde las rocas, con expresión de incertidumbre y preocupación. Este inesperado giro en la convivencia del concurso pone de manifiesto la fragilidad emocional que puede provocar la convivencia extrema y los conflictos personales no resueltos. La audiencia, por su parte, permanece a la espera de nuevas actualizaciones sobre su estado de salud y su posible regreso al reality, mientras en redes sociales se multiplican los mensajes de apoyo al concursante.