La vuelta de Manuel provoca el enfado de Anita en 'Supervivientes 2025'

La dirección de 'Supervivientes 2025' pone el concurso patas arriba con la llegada de los expulsados de nuevo al concurso. Nieves Makoke y Manuel, que se reencontró con Anita (algo que no le gustó nada a la barcelonesa) llegaron a reunirse con el resto de compañeros en Cayo Cochinos, salvo Almácor, cuya terrible caída del domingo ha provocado que su brazo diga basta y provocando su abandono del reality de supervivencia que ocupa el prime time de los martes, jueves y domingo del canal principal del grupo Mediaset.

Las caídas pasan factura

El joven cantante urbano sufrió una aparatosa caída durante una de las pruebas del programa, quedando su brazo atrapado en un cable, lo que le provocó un fuerte dolor inmediato. La gravedad del incidente obligó a la rápida intervención del equipo médico, que procedió a inmovilizarle el brazo y a realizarle pruebas diagnósticas. Aunque Almácor intentó tomarse la situación con humor, afirmando que prefería "reír antes que hundirse", las noticias no fueron alentadoras. Durante la emisión de Tierra de nadie, expresó a Carlos Sobera su deseo de continuar, asegurando que mentalmente se encontraba fuerte y con muchas ganas de seguir. No obstante, al final de la gala, el parte médico fue claro: la lesión requería inmovilización durante un mes, seguida de rehabilitación, por lo que no podría continuar en el concurso. La noticia generó una gran emoción, y Almácor no pudo contener las lágrimas, visiblemente afectado.

Su novia, desde plató, trató de consolarlo destacando el esfuerzo y la valentía mostrados. El abandono forzoso supuso un golpe tanto para él como para sus seguidores, que valoraban su entrega en la competición. Aunque su paso por 'Supervivientes' se ve truncado, su actitud positiva y su espíritu competitivo lo han convertido en uno de los personajes más recordados de esta edición.

Tensión con la vuelta del trío de 'La isla de las tentaciones'

La convivencia en 'Supervivientes' ha dado un giro inesperado con el regreso de Manuel a la Palapa tras la unificación de los expulsados en Playa Misterio. Su entrada fue recibida con lágrimas por parte de Anita, quien no pudo ocultar su descontento. "No me ha hecho ninguna gracia verle", confesó entre sollozos, lo que generó una reacción de consuelo inmediata por parte de Montoya, su actual apoyo en el concurso. La tensión fue en aumento a medida que se desarrollaban los minutos, especialmente cuando la propia Anita explicó que la presencia de Manuel reabría heridas del pasado, en referencia a su relación en 'La isla de las tentaciones'. La joven confesó que este tiempo le había servido para acercarse a Montoya y disfrutar de la experiencia sin conflictos. Manuel, por su parte, intentó mantener una actitud neutral, asegurando que no había vuelto con intención de generar peleas. "No he venido a provocar ninguna pelea, eso es cosa vuestra", afirmó.

A pesar del ambiente cargado, Montoya dejó claro que por su parte no habría enfrentamientos. Así, la convivencia en la palapa se complica con las nuevas dinámicas y tensiones que ha traído la unificación.