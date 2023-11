Los Morancos aprovechan su visita a 'El Hormiguero' para lanzarle un dardo a 'MasterChef' y a TVE

'El Hormiguero' recibió anoche la visita del dúo humorístico Los Morancos. Los hermanos Jorge y César Cadavalestán de enhorabuena ya que tienen nuevo espectáculo. Se trata de 'Bis a bis', que se estrena en el Teatro Coliseum de Barcelona el próximo 24 de noviembre.

En la nueva comedia "vamos a la cárcel porque están las redes sociales como están: que no se puede decir nada, que no se puede hacer un chiste", explicó César sobre 'Bis a Bis'. A continuación el Moranco menor comentó una anécdota que les ocurrió por la tarde en el hall del hotel donde se alojaban: "Había 8 ó 10 mesas jugando al ajedrez, y llegó un niño de 7 u 8 años a jugar contra los nueve restantes, ¡y no le ha ganó a nadie!, ¡no tenía ni puta idea!"

"El espectáculo es tan nuevo que no nos lo sabemos", aseguró Jorge, antes de contar el tour que van a hacer con su flamante espectáculo: "Hemos perfeccionado el valenciano para cuando actuemos en Valencia".

"Nosotros hemos estado en la televisión pública... pero aquí sí podemos promocionar nuestra gira", comentó Jorge Cadaval muy agradecido con el programa y la cadena,Antena 3, y de paso lanzándole un dardo emponzoñado a TVE y 'MasterChef', programa donde acaban de participar los dos hermanos sevillanos.

"Hasta el rey Carlos de Inglaterra y Camila vienen a vernos a la cárcel", comentó César en relación a la obra. "Carlos dice que estoy peor que el pelo de mi hijo Guillermo. Carlos siempre está con la mosca, bueno, con el panal de avispas detrás de la oreja. Carlos no puede ir a 'Pasapalabra' porque no cabe en el rosco", bromearon los dos hermanos sobre el monarca británico.

"Hemos llegado a un punto que ya nos conocemos tan bien en el escenario que nos hemos dado cuenta que tenemos las mentes conectadas", aseguró César refiriéndose a una supuesta telepatía con Jorge.

Almeida sí sale en 'Bis a bis', pero no así Puigdemont, aunque "lo mismo se presenta algún día, que ahora está en todos lados", bromeó el menos de los Cadaval para rematar con la noticia de que "han metido en la cárcel al peluquero de Puigdemont".

En la comedia versionan la canción 'Noche ochentera' de Vicco para hacer denuncia del edadismo y la marginación a los mayores con la imposición de la tecnología: "Soy ochentera pero no se enteran".