Muere Patricia Rite ("Mujeres y Hombres y Viceversa"), a los 30 años

Mazazo para los familiares y amigos de la joven Patricia Rite, de 30 años, conocida por participar en 2015 en el concurso de Mediaset "Hombres y Mujeres y Viceversa". Según las redes sociales de su familia, la joven ha fallecido este domingo a causa de un cáncer de piel.

“En el día de hoy, Patricia nos ha dejado. Su madre y familiares piden respeto en estos duros momentos. Gracias a todas las personas que, de una u otra manera, le habéis brindado apoyo y amor en este tiempo, directa e indirectamente”, dice el texto compartido por su familia y amigos en Instagram. La joven de 30 años mantenía informados a sus fans del progreso de su enfermedad a través de las redes sociales, en las que narraba su día a día y las consecuencias del tratamiento.

Rite se hizo conocida en 2015 cuando apareció en 2015 en "Mujeres y Hombres y Viceversa", el programa de los tronistas de Telecinco. En su debut fue pretendienta de Lucas Ablático, entonces 'tronista' de Telecinco. “Soy de Huelva, pero me vine a Madrid hace tres meses para estudiar un máster. Soy educadora social”, desveló en sus inicios. Desde ese momento el soltero se quedó prendado de ella y la colocó de "candidata". Después de un mes de quedadas fue expulsada por falta de conexión.

En 2022, volvimos a saber de ella gracias a su aparición en Mtmad, el canal de Mediaset en el que se mostraba junto a su amiga Marina Ruiz y confesó que la habían diagnosticado cáncer de piel. Precisamente hace unas semanas compartió con sus seguidores que la progresión no iba precisamente bien: "Semana movidita, lo que iba a ser comenzar el tratamiento el martes pasado finalmente fue un ingreso en el hospital y el tratamiento fue puesto el viernes y desde entonces mala vomitando y con mal cuerpo hasta ayer, no podía separarme del vater y me sentía fatal".

Tras conocerse la noticia cientos de amigos, compañeros y seguidores han querido mostrar su apoyo a la familia y dejar patente su pésame con un recordatorio de cómo era Rite. Una de las primeras fue su amiga Marina Ruiz, pareja de Omar Sánchez, que no pudo evitar sentirse desolada: "Hay que hacer todo lo que se quiera. Todos los viajes, todas las cosas; dar todos los besos y decir todos los 'te quiero'. Yo antes de irme a dormir a mis amigas, a mi madre, se lo digo siempre". O la dedicatoria de Sequera: "Mi rubia! Pfff se te va a echar de menos!💔 Pero te has ido como lo que eres, una auténtica guerrera! Ahora Ilumina desde arriba con esa sonrisa y esos ojazos azules!💙🙏🏽