Maxi Iglesias se sincera en 'Y ahora Sonsoles' sobre el gran éxito que tuvo en su adolescencia

Maxi Iglesias se ha emocionado hablando sobre su pasado y cómo vivió el salto a la fama a una edad tan temprana en 'Y ahora Sonsoles'. Recordemos que el joven se daba a conocer gracias a su papel de Cabano en la serie 'Física o Química', lo que marcaba un antes y después dado el gran éxito que cosechaba en su momento. "Fue la oportunidad más grande que he tenido", le ha confesado a Sonsoles Ónega. Además, el propio Iglesias reconoce que cuando llegas tan arriba, lo más fácil es bajar.

Captura de Maxi Iglesias en 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

De hecho, el actor asegura que la situación llegaba a superarle tanto, que se marchó a Australia. "Miré en el mapa y busqué el punto más remoto, donde no me pudiese reconocer y dije aquí", ha compartido al respecto. "Yo no quería ser famoso y, sin embargo, era el que yo estaba en esos posters". Maxi lamenta haber sido carne de cañón para las criticas y los ataques, aunque finalmente decidió luchar por su sueño.

Maxi Iglesias habla sobre el peso de la fama

"Cuando tienes esa oportunidad con solo 16 años, que no te enteras ni de que va la profesión y tampoco la vida", asegura el actor. Además, asegura que es bastante difícil mantenerse, porque siempre te preguntas qué más hay después, y más cuando ya has hecho una serie de máxima audiencia. "Ha sido un camino duro, que me ha dado muchas alegrías, pero me he llevado más 'noes' que 'síes'", confiesa.

Precisamente ahora, Maxi ha dado ahora el salto a la escritura, y acaba de presentar su primera novela 'Horizonte Artificial'. "A veces escribo cosas que me gustaría interpretar, no siempre te llaman para los papeles que te gustaría", se ha sincerado con Sonsoles Ónega.