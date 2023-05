Nathalie Poza cuenta la cagada que cometió rodando con Woody Allen

Nathalie Poza y Michel Noher son los protagonistas de 'La Unidad. Kabul', la exitosa serie de acción de MovistarPlus+, que estrena nueva temporada hoy (la tercera), jueves 18. Ambos actores visitaron 'El Hormiguero' para narrar los detalles de la ficción dirigida por Dani de la Torre y Alberto Marini.

'La Unidad. Kabul' cierra el círculo de la serie. "Contamos un episodio que todos conocemos, ocurrido hace 4 años: la entrada de los talibanes a Afganistán", detalló la actriz principal. "Rodamos con actores no profesionales; muchos refugiados afganos", confesó Michel Noher.

"El valor de la ficción es poder conectar de una manera emocional con eso que vimos en las noticias", abundó el artista argentino. "Nunca estamos de acuerdo", comentó Poza en relación a en cuántos tramos hay que ver la serie: "Yo diría que dos", dijo ella; "En tres, mejor", apuntó él.

"Fue la temporada a nivel físico más desgastante", contó Noher tras visualizar el tráiler de la serie y recordar las sensaciones. Una ficción con muchos exteriores que dio lugar a anécdotas como la de la cabra que despertó al artista protagonista "dándome besitos en la oreja". Y hablando de animales, contó Poza que rescataron a una podenca, "estaba muerta de hambre y rondaba la zona, pero gracias a SOS Rescue, nos dieron las pautas para rescatarla y una compañera de producción se quedo con ella: se llama Kabul'.

Michel Noher iba para periodista y, de hecho, presentó un programa en Argentina, 'Hola y adiós': "Un programa muy bonito de entrevistas en el aeropuerto: de reencuentros y despedidas; era periodismo puro y muy emocionante".

Por su parte, Nathalie Poza trabajó con Woody Allen en Rifkin's Festival: "A mí no me apetecía mucho equivocarme con él, pero me pillé los dedos con una ventana en una escena y tuve que repetirla".

Siguieron desgranando anécdotas personales, a petición de Pablo Motos: de la del carnet de conducir fallido de Nathalie Poza, pasando por el trabalenguas de Noher para hablar español, al troleo de la actriz madrileña a su novio en el supermercado.