Dani de la Torre, director de 'La Unidad: Kabul': "El olvido que está sufriendo el pueblo y las mujeres afganas es terrible"

Hoy, jueves 18 de mayo, Movistar Plus+ estrena 'La Unidad: Kabul', tercera temporada de la serie creada por Dani de la Torre y Alberto Marini que viaja a Afganistán para llevar al espectador hasta aquellos frenéticos y dramáticos días de agosto de 2021, justo cuando la capital afgana cayó en manos de los talibanes. Seis nuevos episodios, destacan sus creadores, que ponen el foco en el "origen del problema" para dar voz a una "terrible realidad" silenciada por occidente que, tras dos décadas de ocupación del país, ha abandonado al pueblo afgano a su suerte.

"Esta serie, esta historia tiene un punto diferente, tiene algo humanitario y sobre todo algo muy real y muy duro", afirma De la Torre en una entrevista concedida a Europa Press en la que denuncia "la terrible situación que se vive en Afganistán" desde que el 15 de agosto de 2021 los talibanes tomaron Kabul. Pero "más terrible aún", subraya el guionista y director, es "el olvido que está sufriendo el pueblo afgano, especialmente las mujeres y los niños".

Y se quiere olvidar lo que ocurrió y ocurre allí porque, denuncia Alberto Marini, poner el foco en Afganistán sería como "asumir la culpa" por parte de Occidente, por lo que es mejor mirar para otro lado. "No hay que olvidar que hace 20 años se decidió invadir Afganistán por sus vinculaciones por el Daesh, por hospedar a Osama Bin Laden, no por la defensa de los derechos civiles de las mujeres o de las personas del país. Y después de 20 años de ocupación, cuando se consideró el coste de estar allí era muy elevado, se pactó con el poder talibán cuando se vio que ya no representaban una amenaza para occidente, pero nos hemos olvidado que representa una amenaza enorme para los que se quedan allí", dice el guionista.

En este sentido, De la Torre también destaca que para ambos, como cineastas y contadores de historias, es "un privilegio" que 'La Unidad: Kabul' les haya permitido poner el foco "en una historia fuera de nuestras fronteras". "En las ficciones estamos cada vez más encerrados en nosotros mismos, todo gira entorno a nuestro ombligo, a nuestros problemas. Que si la maternidad, que si conflictos sexuales, que si conflictos laborales, que si conflictos de género... que se tiene que tocar todo, pero nos hemos olvidado de lo humanitario, del resto de lugares", expone De la Torre que reconoce estar negativamente sorprendido ante el hecho de que Hollywood también haya silenciado un conflicto como el de Afganistán.

El silencio de Hollywood

"Estoy muy sorprendido de que los americanos se hayan olvidado de eso. Ahora el ejemplo lo tienes en los Oscar: le dan el premio a una chorrada china o coreana, y se olvidan lo que provocaron durante 20 años en Afganistán. Ya no miran ahí. Antes teníamos un montón de películas sobre Camboya o Vietnam, conflictos en los que los americanos estaba presentes y que generaron crisis humanitarias importantes, igual que ahora en Afganistán, dice.

El director, echa la vista atrás un par de décadas y menciona títulos como 'Black Hawk derribado' de Ridley Scott ambientada en Somalia, 'Diamante de sangre' de Edward Zwick que se desarrollaba en Sierra Leona, 'El paciente inglés' de Anthony Minghella ambientada en el Egipto de entreguerras o 'El jardinero fiel' de Fernando Meirelles cuya trama se desarrolla en Kenia, como ejemplos de "ese cine de antes" más comprometido con los diferentes conflictos internacionales, "con otros países que sufren muchísimo", y que ahora echa en falta.

En este punto, De la Torre espera que esta serie ayude a dar "visibilidad" a todo lo que está pasando en Afganistán, donde "un pueblo está a la deriva porque ha vuelto a la Edad Media y ha perdido todos los derechos que se han ido ganando en los últimos 20 años". "Simplemente, conseguir que se pueda de alguna manera poner el foco ahí, sería muy gratificante", indica el director que insiste en que la realidad del pueblo afgano está no solo vergonzosamente ignorada desde fuera, sino además también "completamente silenciada" desde dentro.

"¿Cómo no van a venir si las matan en su país?"

"Los creadores y creadoras tienen que largarse, no puede contar lo que está pasando porque les matan", alerta el director gallego responsable de títulos como 'La sombra de la ley' o 'El desconocido' que destaca la importancia de "de entender de dónde viene el problema" ya que explicar su origen "no le das el caldo de cultivo a partidos de extrema derecha para que digan cualquier chorrada y criminalicen a esta gente que viene de fuera porque no les queda otra".

"¿Cómo no van a venir si les van a matar en su país? Hay que explicar los conflictos para que no nos engañen. En estos días de tantas 'fake news' es importante que se ponga el foco en estos lugares para que la gente vea dónde está el problema", insiste el director que, al igual que Marini también pone en valor lo importante que para 'La Unidad: Kabul' fue contar con equipo y actores venidos de Afganistán, una experiencia dura pero que fue "emocionante" y tremendamente "enriquecedora" tanto en el ámbito profesional como personal.

"Gracias a sus testimonios y su colaboración le dimos mucha más verdad a la serie en todos los sentidos. Vestuario, maquillaje, decorados, la forma de hablar de las familias... te da una verdad en todo que es impagable", sentencia.

Los seis episodios de 'La Unidad: Kabul' estarán disponibles en Movistar Plus+ a partir del jueves 18 de mayo y su sinopsis oficial es la siguiente: "En una nueva misión, varios agentes de La Unidad se encuentran en Afganistán unos días antes de que Kabul sea tomada por los talibanes y España inicie la evacuación de civiles y colaboradores. Su objetivo es reunirse con un infiltrado que tiene información acerca de un posible atentado en Europa, pero se ven sorprendidos por los enfrentamientos entre muyahidines, talibanes y fuerzas del ISIS K y acaban envueltos en una situación peligrosa".

Además de Nathalie Poza, Maral Álvarez, Michel Noher y Fariba Sheikhan como principales protagonistas, la ficción creada por Dani de la Torre y Alberto Marini cuenta también con las interpretaciones de Mehdi Regragui, Shabnam Rahimi y Reyhane Noori.