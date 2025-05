"Necesitan a Mediaset" este es el motivo, según Kiko Jiménez, de las malas audiencias de 'La familia de la tele' en RTVE

Aunque no es el mejor día para hablar de las malas audiencias de 'La familia de la tele' después de rozar picos de 13% y ser líder durante la primera franja vespertina en el día de ayer, lo cierto es que lo datos del nuevo magacín de actualidad y crónica social de las tardes de RTVE no estaban siendo muy alentadores. Es por ello que Kiko Jiménez, colaborador estrella de la nueva Mediaset, ya que participa en varios formatos de Telecinco como son 'Supervivientes' o 'Fiesta', ha hablado de forma clara y concisa de la situación de este nuevo espacio televisivo liderado por las antiguas estrellas de 'Sálvame'', programa que reinó de la mano de Mediaset durante más de una década las tardes de la televisión española.

Se retroalimentan

La revelación del contertulio linarense ha tenido lugar durante el Desalia 2025, una fiesta organizada por la bebida alcohólica Ron Barceló, que contó con la presencia de grandes personalidades televisivas como Sandra Barneda o Kiko Rivera, quien pinchó música durante el evento. Kiko Jiménez atendió ese día en exclusiva a El Televisero, contestando a las preguntas del compañero Jorge Neila, quien ha conseguido la confesión de la pareja de Sofía Suescun sobre lo que realmente piensa del formato televisivo que lideran María Patiño, Belén Esteban y compañía.

Kiko Jiménez contestó lo siguiente cuando fue preguntado por sobre lo que pensaba de 'La familia de la tele'. "Me da pena porque tenían esperanza en ello. Han trabajado para estar ahí, se lo han currado y me da pena por un lado. Por otro lado, yo creo que ese no es su lugar. Ahí no están cómodos, no son libres, no son ellos. Yo creo que ellos necesitan a Mediaset y también Mediaset los puede necesitar a ellos. Yo no soy quién para decir nada, pero a mí me gustaría verlos volver y que se nutrieran del ecosistema que nos gusta, el salseo de Mediaset. Yo creo que ahí les iría mejor seguro" espetaba el contertulio televisivo, que desea que vuelva a surgir el binomio "Sálvame-Mediaset", aunque no fue el único gran titular que reveló durante la entrevista.

Harto de Montoya

Además, Kiko Jiménez reveló que sigue sin tragar al concursante utrerano de la isla de los famosos de Mediaset, revelando que "puede ser que vaya", dejándolo fuera del podio de 'Supervivientes' y para él, le ha comido el personaje. "Se está pasando ya de rosca, de frenada, es muy pesado. Es muy intenso. Y él no sabe que aquí fuera está cayendo mal y está perdiendo seguidores. Si él lo supiera, igual yo creo que frenaba un poco.Ya está cayendo gordo", espetó finalmente el tertuliano.