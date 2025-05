Elisa Mouilaá se sincera meses después de la denuncia contra Iñigo Errejón: "Me hubiera pensado dos veces"

En octubre de 2024 todo cambio en la vida pública de Iñigo Errejón y Elisa Mouliaá a raíz de una denuncia por acoso sexual interpuesta por la actriz madrileña, que significó la salida por la puerta de atrás de la política de Errejón, que dimitió de todos sus cargos una vez se difundieron todos los detalles sobre sus actos. Desde entonces, Mouliaá ha sufrido un calvario, viéndose afectado su propio negocio y su domicilio particular, según ha confirmado la propia actriz a los reporteros de 'Fiesta', el magacín vespertino de fin de semana dedicado a la crónica social y la prensa rosa liderado por Emma García.

Ha sufrido acoso y vandalismo

La actriz Elisa Mouliaá ha compartido la angustia que ha vivido recientemente, tras sufrir una serie de episodios de acoso que la llevaron incluso a acudir a comisaría. “Tuve que ir a comisaría porque ya eran demasiadas cosas, demasiados sucesos”, explicó, visiblemente afectada. La situación se volvió más alarmante cuando descubrió daños físicos en su negocio: “Fui a abrir la tienda y el cierre estaba totalmente destrozado”. A ello se suma el cierre de su canal online, lo que supuso un duro golpe para su emprendimiento. “He tenido que empezar de cero, he perdido unos mil y pico euros”, confesó, destacando el enorme esfuerzo perdido y el impacto económico de los ataques.

Elisa también relató cómo el acoso se trasladó a su vida personal tras mudarse de casa. “Me he cambiado de casa y por redes sociales alguien me ha dicho mucha información de esta casa, el precio de la nueva vivienda, el nuevo barrio y cosas de mi pareja que nadie sabe”, explicó con preocupación. Este conocimiento tan específico de su intimidad la llevó a tomar medidas drásticas: “Estuve recibiendo llamadas en casa, da mucho miedo. Me he desconectado de ciertas redes sociales”. Finalmente, Mouliaá expresó su frustración ante una situación que jamás imaginó escalaría tanto: “Consecuencias que no vi venir y si las hubiera visto me hubiera pensado dos veces denunciar”.