RTVE responde a Melody con un contundente comunicado tras su rueda de prensa

Melody por fin ha respondido a todas las polémicas relacionadas con su paso por Eurovisión en una extensa y esperadísima rueda de prensa. Algo, ante lo que se ha mostrado bastante contundente, incluida su relación con RTVE después del certamen.

El look de Melody. Gtres

En su opinión, la interprete considera que su puesta en escena estuvo muy bien, pero personalmente "hubiese podido hacer una puesta en escena mucho más potente".Y no ha dudado en explicar el motivo: "¿Por qué? Porque yo como artista doy para crear lo que queráis", ha declarado. Del mismo modo, Melody advertía que había "ciertas cosas que se salen del ámbito artístico y que yo no sé. Y de lo que desconozco, no voy a hablar", sentenciaba. Y ahí apuntaba a la organización de RTVE y las decisiones que habían tomado.

RTVE responde las declaraciones de Melody

"Es verdad que hay que dejar claro que una vez que yo gané el Benidorm Fest la candidatura pasa a ser de RTVE y ellos también deciden qué es lo que quieren", remarcaba. "Lo que sí quiero dejar claro y lo que más deseo en el mundo es que haya amor y paz. Ojalá esos conflictos, que hay muchos en lugares del mundo, se acabasen", concluía. Y también daba a entender que "por contrato tenía prohibido hacer comentarios políticos".

Comentarios ante los que la cadena pública ha decidido emitir un comunicado, en el que desmienten en cierta parte a la cantante. "RTVE aclara, ante las afirmaciones de la cantante Melody, que en ningún momento se ha prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer comentarios políticos", reza el escrito compartido en redes sociales. "Son las normas de la UER las que establecen que las canciones, y sólo las canciones, no deben incluir contenido político".