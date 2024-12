Nataliya Stepanska gana "Got Talent" en una final impactante

La décima edición de "Got Talent" coronó a Nataliya Stepanska, una cantante de ópera cuya victoria sorprendió tanto al público como al jurado del programa de Telecinco. En una gala cargada de talento y emoción, Stepanska conquistó con su interpretación lírica de "We are the champions", un tema que emocionó a los asistentes y rompió barreras dentro del formato.

El camino a la victoria no fue fácil. Stepanska se enfrentó a 12 finalistas con estilos muy diversos, desde números de magia y acrobacia hasta pole dance y beatbox. Entre ellos destacaban nombres como Chibi Unity, Sarukani y Children's Dream, cuyos espectáculos de baile y ritmo pusieron el listón muy alto.

Cuando Risto Mejide anunció su triunfo, la ganadora no pudo contener las lágrimas. “Gracias de corazón. Es increíble. Pienso que estoy soñando. Voy a recordar esto toda mi vida”, expresó emocionada Stepanska, quien desde el principio fue una de las favoritas del polémico jurado.

Mejide no ocultó su sorpresa y orgullo tras el resultado: “Ni en mis mejores sueños la categoría de canto lírico podría haber ganado una edición de Got Talent”. Un sentimiento compartido por Stepanska, quien dedicó su victoria a todos aquellos que creen en la magia de lo improbable.

Con esta edición, "Got Talent" no solo celebra una década en televisión, sino también un mensaje contundente: el talento no tiene límites y, a veces, lo inesperado se convierte en realidad. Una lección que, como dijo la ganadora, “demuestra que no existen sueños imposibles”.