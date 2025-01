Nuevo revés de Telecinco a un 'Next Level Chef' que no despega

De poder ser todo a estar cerca de no ser nada. 'Next Level Chef', la ambiciosa apuesta culinaria de Telecinco para el 2025, continúa enfrentándose a serias dificultades para consolidarse en la parrilla televisiva de Mediaset. Después de un inicio con cifras decepcionantes y constantes ajustes de horario, el programa pierde ahora su ventana de emisión matinal dominical, quedando relegado únicamente a las noches de los miércoles.

El formato, producido por Shine Iberia y presentado por Blanca Romero, debutó el pasado 8 de enero con un discreto 8,1% de cuota de pantalla y 641.000 espectadores, cifras muy por debajo de las expectativas de Telecinco. La segunda entrega cayó aún más, firmando un 5,5% de share y 447.000 espectadores, lo que llevó al canal a tomar medidas. Inicialmente, optaron por retrasar su emisión en el prime time de los miércoles hasta las 23:00 horas, pero esta estrategia tampoco surtió efecto, ya que el programa apenas logró un 6,3% el 22 de enero. Desde su estreno, 'Next Level Chef' ha contado con una emisión matinal los domingos, destinada a captar a nuevos espectadores y aumentar su visibilidad. Sin embargo, las cifras fueron igualmente desalentadoras: un 5,3% y un 5% de share en las dos reposiciones emitidas, con una audiencia promedio de 191.000 espectadores. Ante estos resultados, Telecinco ha decidido suprimir esta franja, cediendo su espacio a 'Got Talent España'.

Jueces y presentadora de 'Next Level Chef' Mediaset

Asimismo, con la intención de salvar el formato, Telecinco ha decidido reforzar la emisión del próximo 29 de enero con un respaldo estratégico: el concurso culinario irá precedido por una versión reducida de su reality estrella, 'La isla de las tentaciones 8'. Sin embargo, este movimiento también plantea riesgos, ya que 'Next Level Chef' tendrá que competir con gigantes de la televisión como 'El Hormiguero' en Antena 3 y 'La Revuelta' en La 1. La emisión del próximo miércoles será clave para determinar el futuro del programa, que tiene aún siete entregas grabadas pendientes de emisión. El episodio contará con una doble eliminación, en un intento de añadir emoción y captar la atención de la audiencia.

Plató de 'Next Level Chef' Mediaset

Un difícil panorama

El recorrido de 'Next Level Chef' ha estado marcado por tropiezos. A pesar de su promesa como formato innovador y de la inversión detrás del proyecto, no ha logrado superar a sus principales competidores. Antena 3 ha dominado cómodamente la noche del miércoles con 'El Capitán en América', mientras que 'La isla de las tentaciones' sigue liderando el prime time con audiencias sólidas. Aunque de momento Telecinco no ha confirmado la cancelación del programa, la retirada de su emisión matinal y los constantes cambios en su horario nocturno evidencian la difícil situación. Si la cuarta entrega no logra repuntar en audiencia, es posible que Mediaset se comience a replantearse el prescindir del formato antes de completar su emisión.