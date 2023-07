Nicky Nicole cuenta en 'La Resistencia' lo mal que lo pasó tras su ruptura con el rapero Trueno

El programa de ‘La Resistencia’ se va de vacaciones no sin antes grabar un programa especial para cerrar la temporada. El espacio de MovistarPlus+ ha emitido un especial bajo el nombre de ‘La Resistencia Pirineos’ en el que David Broncano y su equipo han viajado a Huesca y se han encontrado con la cantante Nicki Nicole.

La argentina se ha vuelto a sentar junto al cómico pero esta vez para promocionar su último álbum llamado ‘Alma’, además de tener que enfrentarse a las preguntas sobre ‘’la cantidad de dinero que tiene en el banco’ y ‘la cantidad de relaciones sexuales que ha mantenido en los últimos 30 días’’.

"Tienes 14 años y estás más forrada que todos los de aquí juntos.

Ha entrado una cantidad de dinero increíble

y la gente quiere saber el dinero que ha entrado", le soltaba el presentador a su invitada. "Si yo lo voy, vos lo das", le respondía Nicole antes de mostrarse negativa a responder eso. "

No voy a dar ese dato

, pero voy a decir que, gracias a la música y a todo lo que fue pasando, pude ayudar a mi familia, que somos como seis en total, y estar estables todos", confesaba finalmente con simpatía.

"

Gracias a todos estos años trabajando en la televisión, mi madre sigue viviendo en su casa

. No la he echado, está allí. Y a mi padre el mes pasado le regalé unas zapatillas para ir al monte", le respondía el jienense con humor haciendo referencia a la respuesta de la protagonista.

En cuanto al número de relaciones sexuales en los últimos 30 días, la argentina no quiso revelar la cantidad. "Me da vergüenza, yo no hablo de estas cosas", decía al mismo tiempo que reía al escuchar la pregunta. El conductor, tras explicarle la dinámica de puntuación, insistió en que ésta respondiera: ‘’Algo habrás hecho’’.

"No tanto quizás como vos, pero en el último mes sí sucedió algo, pasaron cosas", revelaba la intérprete de ‘Dispara’. "¿Estás contenta en ese sentido?", le volvía a preguntar Broncano indagando en el tema. "Sí, porque vengo de mucho tiempo que nada... Vengo de un tiempo malo", confesaba ya que a comienzos de 2023 rompió su relación de dos años con el rapero Trueno.

"Has pasado un invierno tanto atmosférico como personal, en el sentido sexual, y ahora llegó el verano y floreció Nicki’’, concluía el cómico dando su toque de humor. "Como estaba con tanto trabajo, estaba terminando cosas y empezaron cosas nuevas", le respondía Nicki aclarando que se ha centrado más en su trabajo.