Olly renuncia a Eurovisión 2025: Italia, obligada a cambiar su candidato

Como ya os habíamos informado en LA RAZÓN en varias publicaciones la semana pasada, el cantante italiano Olly tenía muchas dudas sobre si iba a participar definitivamente representando a Italia en el Festival de Eurovisión 2025. Y es que, a pesar de ser el ganador de la 75ª edición del Festival de San Remo (Italia), el joven genovés no lo tenía claro. Ni tan siquiera el día que ganó gracias a su canción "Balorda Nostalgia". "Necesito procesarlo", explicó tras su victoria. Además, unos días más tarde, siguió realizando declaraciones en esa misma línea: "No he pensado en la posibilidad de participar en Eurovisión. Todo lo que pasó ayer fue una locura".

Posteriormente, su impactante triunfo generó mucha controversia en su país. De hecho, se desató una tormenta mediática en el que salieron nuevamente a la luz las polémicas declaraciones y letras que Olly había realizado en el pasado. Ahora, una semana más tarde, el propio cantante ha decidido no alimentar más la polémica y no representar a Italia en Eurovisión 2025.

Olly no irá a Basilea

Esta decisión tan sorprendente la ha comunicado a través de una extensa publicación en su cuenta personal de Instagram. En ella, Olly explica los motivos de esta drástica decisión. "Llevo días haciéndome preguntas y preguntando a todo el mundo su opinión, y la respuesta siempre es la misma: Al final, uno tiene que hacer lo que le apetezca. Por ello, renuncio a la oportunidad de participar en el Festival de Eurovisión, consciente de que es una de esas cosas que quizá te suceden solo una vez en la vida". Además, incide en la importancia para su carrera de no acudir al Festival: "Estoy convencido de que necesito conectarme con todo lo que está sucediendo, antes de mirar aún más lejos, de continuar con mi amada carrera en directo de la que siempre hablo con infinito orgullo".

Por otro lado, , también ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a las personas que le apoyaron y se reafirma en su postura: "Agradezco a quienes votaron por mí y me dieron la oportunidad de tener este privilegio: espero verlos pronto en alguno de mis conciertos para corresponderles por todo el cariño que estoy recibiendo estos días. Esta decisión es mi manera de escucharme a mí mismo y quizás también mi forma retorcida de decir gracias. Algunos podrán decir que estoy renunciando a un sueño, pero creo que simplemente he elegido vivirlo a mi propio ritmo". "Le deseo mucha suerte a quien ocupe mi lugar. La música en Italia está llena de artistas formidables y el elenco de este año es la prueba más sincera de ello”, concluye Olly su emotivo mensaje.

¿Quién representará a Italia en Eurovisión 2025?

Tras esta decisión, ahora faltaba por conocer de manera oficial quién será el artista que representará a Italia en el Festival de Eurovisión 2025 que se celebrará en la ciudad suiza de Basilea. A priori, la decisión más plausible era que el lugar de Olly lo ocupe el segundo clasificado en el Festival de San Remo 2025: Lucio Corsi, con su canción "Volevo essere un duro". Y así lo ha confirmado, según Europa FM, la televisión pública italiana.

Por tanto, los aficionados a este Festival deberán empezar a conocer a este cantautor italiano que acudirá al evento con la interpretación de una canción muy distinta a la anteriormente seleccionada. "El tema es una profunda defensa de la diferencia entre las personas que conformamos el mundo. Así, para incidir en su mensaje, Corsi se sube al escenario con la cara pintada de blanco", explica la emisora española.