Pablo López confiesa en 'El Hormiguero' cómo era tocar en la calle antes de la fama: "La gente dice que sí se disfruta, pero..."

'El Hormiguero' de Antena 3 ha cerrado la tercera semana de 2025 con una velada muy especial, recibiendo al aclamado cantante y compositor malagueño Pablo López. En su decimoséptima aparición en el programa, Pablo López ha compartido anécdotas sobre su carrera, ha reflexionado sobre sus más de diez años en la industria musical, y ha presentado su nueva gira 'Concierto 360 grados. Un piano, una voz'. Con su habitual cercanía y humor, el artista andaluz no ha dejado indiferente ni al público ni a los presentadores en sus casas.

Pablo Motos ha dado la bienvenida al invitado destacando su trayectoria: "Hoy ha venido a pasárselo bien un gran amigo del programa, el cantante Pablo López", ha expresado entre aplausos del público. El artista, visiblemente emocionado, ha agradecido el cálido recibimiento: "Siempre que vengo aquí me siento como en casa. Me han dicho que esta es mi decimoséptima vez en el programa por lo que ya me queda menos para ser del Club Infinity y tener el reloj que regaláis".

En el marco de su vigésimo aniversario como solista, Pablo López ha lanzado el sencillo 'La Función', una canción que escribió hace 16 años junto a su antigua banda 'Niño Raro'. "Nos reunimos para cerrar un ciclo que habíamos dejado abierto. Volvimos a Londres, donde grabamos en el estudio Abbey Road, el mismo lugar donde grabaron 'The Beatles'. Fue algo especial", ha explicado. La canción, según ha relatado, encapsula las emociones y los desafíos de los primeros años de su carrera. "Es un tema que habla de puertas cerradas, de la ilusión escondida. Pero creo que la música está por encima de todo y que por eso volvimos a juntarnos. No hay amistad más bonita que la que se construye alrededor de las canciones", ha añadido.

Por otra parte, durante la entrevista, Pablo López ha recordado su etapa en 'Niño Raro', una experiencia marcada por la pasión y las dificultades. "Hemos llegado a tocar para cuatro personas en Vigo; éramos más sobre el escenario que en el público", ha bromeado. A pesar de ello, ha señalado que esos momentos fueron cruciales para mantener viva su ilusión por la música. El cantante malagueño también ha compartido recuerdos de sus días tocando en las calles de Londres antes de alcanzar la fama. "La gente dice que sí se disfruta, pero tocar en el metro no era fácil para mi. Soy muy vergonzoso y siempre sentí que molestaba a la gente. Lo mejor era cuando alguien se paraba y me sonreía. La vez que más gané fueron 12 euros, pero lo más valioso fueron las experiencias que viví", ha comentado con una sonrisa nostálgica.

Pablo López ha anunciado también que en 2025 retomará un formato de concierto que marcó un hito en su carrera: 'Concierto 360 grados. Un piano, una voz'. Este espectáculo, que ya realizó hace siete años, lo sitúa solo en el escenario con su piano, guitarra y un sofá que recrea la intimidad de su hogar. "Es un formato muy personal. Me piden canciones y las toco, como si estuviera en mi casa. Aunque la soledad en el escenario asusta un poco, es la experiencia musical más bonita que he tenido y que tendré", ha confesado el exconcursante de 'Operación Triunfo 2008'. Asimismo, el artista ha destacado la conexión especial que genera con el público en este tipo de conciertos. "Es increíble pensar que algo que escribes en soledad luego lo cantan 20.000 personas. Es una locura, pero también una de las razones por las que sigo haciendo música", ha añadido.

En otro orden de cosas, la entrevista ha estado salpicada de momentos divertidos y anécdotas personales. El coach de 'La Voz' ha recordado cómo un comentario de Pablo Motos en una emisión anterior le causó problemas con los vecinos: "Dijistes en tu programa Pablo que yo hacía grandes fiestas, y tuve que firmar cláusulas al alquilar mi piso. Ahora me he mudado para no molestar a nadie". Entre risas, también ha hablado de la última fiesta que organizó para sus exnovias y sus actuales parejas en estas últimas Navidades: "Decidí rizar el rizo y lo pasamos en grande. Fue una de esas ideas que solo ocurren una vez en la vida".

Otro punto destacado de la conversación ha sido el trabajo de Pablo López como compositor del disco 'Victoria' de Raphael, una leyenda de la música en español. "Es una gran persona y un ejemplo para todos. Su capacidad de seguir pensando en el espectáculo nos motiva a los que llevamos menos tiempo en esto", ha afirmado para cerrar la entrevista. Con una mezcla de talento, humildad y humor, Pablo López ha demostrado una vez más por qué, tras más de diez años en la música, sigue conquistando corazones. Su próximo reto, la gira 'Concierto 360 grados. Un piano, una voz' promete ser un viaje único para el público que busca no solo escuchar música, sino sentirla de cerca. En uno de esos conciertos Pablo Motos se ha comprometido a subirse con Pablo López al escenario: "Prometo ir, pero solo subiré a animarte, aunque... no descarto tocar algo sin me animo un poco".