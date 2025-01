Macarena Gómez revela en 'El Hormiguero' su experiencia en una Cabalgata de Reyes Magos: "La gente se enfadó porque..."

'El Hormiguero' ha recibido esta noche de miércoles a dos grandes figuras del cine español: Macarena Gómez y Cayetana Guillén Cuervo. Ambas actrices han acudido al programa de Antena 3 para presentar su nuevo proyecto, 'The Silver Credit', una iniciativa del canal AXN que busca fomentar la creación de papeles protagonistas para mujeres de 50 años o mayores de esa franja de edad. Este ambicioso proyecto pretende abrir un espacio en la industria audiovisual para una representación más equilibrada y realista de esta etapa de la vida.

Pablo Motos ha arrancado la noche dando la bienvenida a las actrices. Sin embargo, un pequeño error en su presentación ha provocado un momento de humor: "Creo que he metido la pata, he dicho Gómez en vez de García, perdón Macarena", ha dicho el presentador de Atresmedia. Con su característica espontaneidad, Macarena Gómez ha respondido: "He estado a punto de irme del programa, pero no pasa nada, Pablo. Yo te perdono porque entiendo que te ponga nervioso estar junto a dos mujeres tan guapas como nosotras". Este intercambio ha marcado el tono distendido y cercano del resto de entrevista. Cayetana Guillén Cuervo también ha expresado al comienzo su entusiasmo por participar en el programa: "Qué maravilla estar aquí, Pablo. Me encanta y me hace siempre mucha ilusión".

El plato fuerte de la noche ha sido sin duda alguna la presentación de 'The Silver Credit'. Cayetana Guillén Cuervo ha explicado el objetivo del proyecto: "La plataforma AXN ha lanzado esta reflexión para que tomemos conciencia y para que la industria se embarque en algo que es muy necesario: mujeres de 50 años y más con personajes protagonistas en series de ficción. Desgraciadamente, solo hay un 25% de representación en comparación con los hombres". Macarena Gómez por su parte ha añadido: "AXN busca animar a productores, guionistas, directores y otras plataformas a unirse a este movimiento y escribir papeles que nos permitan ser protagonistas de nuestras propias historias, no secundarias a través de los hombres". Además, ambas actrices han destacado la importancia de este cambio en la industria audiovisual. "Las mujeres de 50 años tenemos muchas herramientas, capacidad de decisión y seguimos siendo muy sexys. Además, ahora contamos con directoras muy talentosas que están ganando protagonismo en el sector", ha afirmado Cayetana.

Por otra parte, uno de los temas más destacados de la entrevista ha sido cómo la edad afecta las oportunidades en la actuación. Cayetana ha abordado los prejuicios asociados: "La edad es un gran prejuicio. Parece que las mujeres estamos determinadas por una etiqueta, y eso me molesta. Quiero que la gente me valore por lo que aporto, no por mi edad". Cuando Pablo Motos ha preguntado qué edad sentirían que tienen si no supieran su fecha de nacimiento, Cayetana ha respondido con humor: "Me encanta este juego, Pablo. Yo tendría 36 años". Macarena ha coincidido: "Yo también siento que tendría 36. Esta etapa de mi vida es en la que más feliz he sido".

La entrevista también ha incluido momentos más ameno. Macarena ha mostrado un vídeo donde su guacamaya, Agapita, decía el nombre de Pablo Motos, cumpliendo una promesa que había hecho en su última visita al programa. Por su parte, Cayetana ha hablado sobre 'Mandataria', su obra de baile contemporáneo que está recorriendo España: "Es una función muy disruptiva, una llamada a la diversidad, la libertad y el amor por la diferencia".

En otro orden de cosas, Macarena también ha compartido una experiencia inolvidable y algo cómica: su participación como Rey Mago en una cabalgata. "Lo hice con mucha ilusión, pero terminé triste porque la gente se enfadó cuando me quedé sin caramelos. ¡Me terminaron tirando caramelos a mí!", ha recordado entre risas. Cayetana, por otro lado, ha mencionado los extraños sucesos que ocurren en su casa al hablar de su difunto padre: "Muchas veces hablamos de él y un libro se cae o pasa algo raro. Creo que es él, cuidándonos. La pérdida de un ser querido cambia tu mapa emocional y, para mí, es un consuelo pensar que está presente".

El paso de Macarena Gómez y Cayetana Guillén Cuervo por 'El Hormiguero' no solo ha dejado momentos divertidos y entrañables, sino también una reivindicación clara: la necesidad de igualdad en la ficción y el reconocimiento del talento femenino en todas las etapas de la vida. 'The Silver Credit' se presenta como un primer paso para transformar una industria que, según las actrices, todavía tiene un largo camino por recorrer en términos de representación. "Es momento de que las mujeres de más de 50 años seamos protagonistas de nuestras propias historias", ha concluido Cayetana, dejando claro que, aunque aún hay mucho por hacer, esta iniciativa es un gran comienzo.