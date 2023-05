Tamara Falcó habla en 'Más Vale Tarde' tras quedarse sin vestido de novia

Tras experimentar contratiempos con la elección de su vestido de novia para su boda con Íñigo Onieva, Tamara Falcó finalmente decidió romper su silencio. En una exclusiva entrevista concedida a Cristina Pardo (amiga y compañera de tertulia en 'El Hormiguero') en el programa 'Más Vale Tarde' de 'laSexta', la marquesa de Griñón expresó su versión de los hechos, en respuesta al comunicado que había emitido recientemente la firma 'Sophie et voilà'.

Falcó admitió encontrarse en un estado de ánimo positivo, a pesar de haberse enterado por los medios de la decisión de la marca. Con una creencia firme en la divina providencia, compartió un mensaje que recibió de Nuria Roca: "Todo esto tiene un propósito beneficioso", reveló a Pardo.

La marquesa de Griñón, además, negó rotundamente que la cancelación del contrato esté relacionada con las acusaciones de plagio mencionadas en el comunicado de 'Sophie et voilà', que lamentó no poder cumplir con ciertos requisitos "de la Sra. Falcó".

"Desafortunadamente, este asunto ha requerido la intervención de abogados. Este vestido de novia no es lo que yo tenía en mente, y rechazo categóricamente las acusaciones. Originalmente, me inspiré en un vestido que me fascinó. Realizamos una primera prueba y luego una segunda, pero todo había cambiado. Habían modificado el diseño sin informarme", explicó la hija de Isabel Preysler.

En todo momento, Tamara Falcó hizo referencia a sus "fuentes de inspiración" y destacó su satisfacción después de la primera prueba, cuando el vestido superaba las expectativas basadas en dicha inspiración.