Twitter enloquece con la entrevista plagada de zascas de Cristina Pardo a Margarita Robles

Anoche, la presentadora de 'Más Vale Tarde' (ahora en solitario), Cristina Pardo, puso en jaque a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y se aupaba a los primeros puestos de las tendencias nacionales en Twitter. "Cristina Pardo PARERA", no dudaba en escribir un tuitero en relación al tenista Rafa Nadal por el que la periodista navarra tiene devoción.

"La voluntad del PP es pactar con Vox", insistía la ministra de Defensa y número 4 del PSOE en Madrid, Margarita Robles, en la entrevista de este miércoles en el espacio vespertino de laSexta. Sin embargo, las explicaciones que dio la ministra no convencieron a la presentadora del programa Cristina Pardo, que intentó aclarar por qué el pacto del PP con Vox le "parece mal" y no así el del PSOE con Podemos y otras fuerzas de izquierdas.

Tras acusar Robles de falta de transparencia al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la periodista le preguntó "si Pedro Sánchez fue transparente" al pactar con quien dijo que no iba a pactar. La preboste del PSOE aseguró que la voluntad de su partido era "gobernar en solitario", pero no les ha quedado de otra. "Cuando no hubo una mayoría, es cuando se llegó a un pacto", explicó la jueza de profesión.

La también tertuliana de 'El Hormiguero' replicó a la ministra señalando que tiene la sensación de que "a veces los políticos tienen un doble rasero" y le cuestionó a continuación si cree que Feijóo no querría gobernar en solitario. Robles justificaba que el PSOE tuvo que pactar para no ir a una "tercera repetición" electoral. Sin embargo, dijo, en el caso del PP ha puesto sobre la mesa gobernar con Vox antes de que se celebren las elecciones generales del 23 de julio.

"Lo que me parece mal es que no nos explique el por qué", añdió la ministra. A esto Pardo le recordaba que el PSOE tampoco explicó en su momento sus pactos con formaciones como Bildu. "Ustedes dijeron que no y después que sí, y nadie lo explicó", ha añadido la periodista. Después la ministra justificó que los pactos con Bildu eran para sacar adelante leyes sobre cuestiones sociales como las pensiones o el salario mínimo. "El PP votó que no a todo", ha agregado.

Por último, la presentadora de 'MVT' aludió a las declaraciones de la vicepresidenta primera, Nadie Calviño, en las que afirmaba que "votar PP, es votar a Vox": "Si votar al PP es votar a Vox, ¿votar al PSOE es votar a Podemos o Sumar?". A esta pregunta, Robles respndía que "cada partido lo que tiene que hacer es pensar en su programa". "Yo no entro en si está bien o mal... El PSOE tiene que explicar sin complejo y con orgullo lo que ha hecho en estos cinco años", concluyó.