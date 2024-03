Una pareja anuncia su boda en 'Atrapa un millón' tras ganar un importante dinero

El programa "Atrapa un millón" de Antena 3 ha dado lugar a una situación inesperada y emocionante este pasado sábado. Sara y Miguel, dos concursantes, no solo se llevaron un buen premio, sino que también dejaron a todos boquiabiertos al revelar sus planes de boda en vivo durante la emisión del programa.

La pareja, que se conoció en el instituto y pasó de ser mejores amigos a enamorarse, ha compartido su historia ante las cámaras, desatando la sorpresa entre el público y el presentador Juanra Bonet. Nueve años después de su primer encuentro, se encontraban en el plató persiguiendo la suerte para financiar su proyecto de montar una casa rural en Galicia, su tierra natal.

La revelación ocurrió cuando Bonet, curioso por el estado civil de la pareja, preguntó si estaban casados. Sara, con determinación, respondió que no, añadiendo que todo dependería del dinero que sobrara después de invertir en la casa rural. Esta declaración sorprendió a Miguel, quien admitió no estar informado de esta decisión, aunque Sara no dudó en asegurarle que no necesitaba su consentimiento, ya que le daría fecha y hora para la boda.

Ante esta situación, el presentador no pudo evitar bromear con la pareja, preguntando si Sara estaba proponiendo matrimonio en ese momento. La respuesta de la concursante fue clara: estaba informando a Miguel de su intención de casarse, no le estaba pidiendo su mano en ese momento.

El clímax llegó cuando la pareja se enfrentó a la última pregunta del programa, con la posibilidad de llevarse un premio sustancial para financiar su boda y otros proyectos. La pregunta sobre un río de Japón fue decisiva, y tras una breve deliberación, decidieron apostar todo su premio en la respuesta correcta, Kakita. La suerte estuvo de su lado, y la pareja se llevó a casa un premio sustancial de 100.000 euros, lo que les permitirá realizar sus sueños de montar una casa rural y, posiblemente, celebrar su boda con todo el lujo que merecen.