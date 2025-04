"Pasa de tener de suegra a la Preysler a la Carmina": La anécdota romántica de María León en 'Lo de Évole'

Durante la noche del pasado domingo, 'Lo de Évole' reunía al presentador catalán y a la actriz María León. Si bien la intérprete no ha podido evitar rememorar el incidente que tuvo en 2023 con un policía local en Sevilla, eso no ha sido impedimento para que la hermana de Paco León haya podido compartir algún que otro momento desenfadado con Jordi Évole.

Un ejemplo de esto ocurría cuando León mencionaba que en su día llegó a mantener una relación con un "mega pijo", definido así por ella. La sorpresa llegaba cuando revelaba que la actriz revelaba que se trataba de un exnovio de la hermana de Tamara Falcó."Pasa de tener de suegra a la Preysler a la Carmina", bromeaba María León. Así pues, la exconcursante de 'MasterChef Celebrity' contó en primicia cómo fue su relación con Diego Osorio, expareja sentimental de Ana Boyer.

Un ejercicio de interpretación

Como la de Sevilla comenzaba narrando, Osorio y ella se conocieron en un evento. "Fui al tenis porque me invitó, y me cascaron una foto. Se nos ve con una intensidad... Nos caímos bien. Nos gustamos. Nos sentimos cómodos", añadía a su relato. Pese a disfrutar de la velada, ella misma recalcó en tono jocoso que "el tenis no le interesó".

María León y Diego Osorio GTRES

"Era un pijo majo. Me llevó al pueblo. Me invitó a Barcelona. Flipé. Quise estar a la altura", continuó narrando la protagonista de 'Allí abajo'. La intérprete llegó incluso a confesar que llegó a sentir que "era Pretty Woman". Durante la anécdota recordó que Diego "venía con el caballo y la saludaba". Una interacción que, debido a entornos tan antagónicos de los que procedían podía llegar a resultarle un tanto teatral. "Todo el tiempo modelando. Interpretando", comentaba la actriz.

Su experiencia en las aplicaciones de citas

Otro momento divertido de la entrevista fue cuando León desveló lo que le ocurrió al descargar una conocida aplicación de citas para famosos. Resulta que hubo un problema con el que sería su primer ligue, un chico de Barcelona. Y este inconveniente, ni más ni menos, tuvo que ver con el número de teléfono de su madre, Carmina Barrios.

María León y Carmina Barrios GETTY IMAGES

"Mi mejor amigo me anima, me dice que ya llevamos mucho hablando y que hay que vernos. Que le dé el teléfono", comentó. Ella misma relató que empezó a notar que algo raro pasaba cuando él no le escribía pasado un rato. "Y me llama mi madre: 'Mari, que me está escribiendo un muchacho de Barcelona que me dice que me quiere llevar a dar un paseo a la montaña'. Le di el teléfono de mi madre con los nervios", concluyó entre risas María León, dejando a Jordi Évole ojiplático.