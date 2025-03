"No voy a ganar, pero...": María León habla por primera vez sobre su juicio en 'Lo de Évole'

La actriz María León será la protagonista de la próxima entrega de 'Lo de Évole', el programa de entrevistas de Jordi Évole en laSexta. La emisión, que tendrá lugar el domingo 30 de marzo, abordará temas de gran relevancia, como su inminente juicio por un presunto delito de atentado contra la autoridad, así como el movimiento #MeToo en el cine español.

Desde octubre de 2022, María León ha estado envuelta en un procedimiento judicial tras ser detenida en Sevilla por una supuesta agresión a una agente de la Policía Local. En la entrevista con Jordi Évole, la actriz andaluza se pronuncia por primera vez sobre el caso y desvela que ha rechazado un acuerdo que le habrían ofrecido. "Me han ofrecido hacer un acuerdo, pero yo no he querido doblegar", confiesa la intérprete. Sorprendido, Évole le advierte de las posibles consecuencias: "Pero te pueden condenar". Ante esto, María León responde con firmeza: "Han intentado condenarme de otra manera y ha sido mucho más doloroso. Quiero sentir que de alguna manera yo me he colocado y me he puesto enfrente. ¿Para defender qué? Nada, no voy a ganar, pero un poquito de resistencia voy a hacer".

Por otra parte, la actriz también reflexiona sobre la repercusión mediática del caso y sobre cómo enfrenta la reactivación del debate público tras su entrevista: "Que digan lo que quieran, que aquí estoy yo". Más allá de su situación judicial, la conversación con Jordi Évole también se adentra en otra cuestión delicada: los abusos dentro de la industria cinematográfica en España. Preguntada sobre si ha hablado mucho de este tema en entrevistas, María León responde con contundencia: "Poco me han preguntado para lo que deberían". Además, la intérprete sevillana sorprende con una revelación sobre su propia experiencia en la industria: "Hay un director conocido al que le hice tres veces la cobra. Se cuenta poco esto, pero pasa mucho".

La actriz María León, en los juzgados de Sevilla Efe Agencia EFE

Expectación ante la emisión

El programa 'Lo de Évole' vuelve con esta nueva entrevista después de una semana de parón por el fútbol. Su última emisión fue el especial sobre el 11M, que logró un gran seguimiento. Ahora, la conversación con María León promete generar un nuevo debate en la opinión pública, tanto por su proceso judicial como por sus declaraciones sobre el #MeToo. La entrevista podrá verse en laSexta el domingo 30 de marzo a las 21:30 horas, y se espera que sus palabras tengan un fuerte impacto en el ámbito mediático y en la sociedad en general.