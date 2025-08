'Pasapalabra' recupera a Silvia Jato 25 años después como invitada: "Es una pasada"

La semana pasada se cumplían 25 años de la primera emisión de 'Pasapalabra' y el concurso presentado por Roberto Leal no ha dejado pasar la ocasión para contar este viernes con la primera presentadora del formato, Silvia Jato. "Es un honor tenerte de nuevo aquí", comenzaba saludándola el presentador.

La presentadora y modelo española ha acompañado a Manu en el equipo azul y con su presencia ha sido inevitable retroceder a los inicios: "Antes lo comentábamos, 25 años es una pasada. Lo seguís haciendo de maravilla, para mi es un lujazo".

Pero la tarde venía cargada de emociones y en el equipo naranja se encontraba la escritora Sandra Ibarra, que compartía una anécdota con el programa y la presentadora: "Estábamos aquí, era cuando me diagnosticaron mi segundo cáncer. Me vine a grabar y no se lo dije a Silvia, se lo dije después".

Silvia Jato ha recordado que se lo contó en el camerino y que la aconsejó coger sus cosas e irse a "casa inmediatamente", pero la escritora fue fiel al concurso y la contestó que había venido a concursar: "Tiene un par de bemoles esta mujer tremendos".

La de este viernes no es la primera vez que la primera conductora de 'Pasapalabra' acude a concursar, ya que participó en el especial por los 20 años del programa que se emitió en 2021. En aquella ocasión estuvo acompañada por Jaime Cantizano, quien tomara el relevo de la presentadora en la última edición del programa antes de pasar a Telecinco.