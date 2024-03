Patxi Salinas homenajea a su madre en 'Bake Off': "Sin ella no hubiera conseguido nada. La perdí muy joven"

En una edición cargada de emociones y recuerdos, Patxi Salinas, concursante de 'Bake Off', conmovió a la audiencia al dedicar un postre inspirado en su madre, quien falleció prematuramente cuando él era joven. En el desafío centrado en la figura materna, Salinas compartió con sus compañeros y el público la historia de vida de su madre, un relato marcado por la adversidad y el sacrificio.

Con los ojos vidriosos y la voz entrecortada, Patxi Salinas recordó a su madre como una mujer "valiente y luchadora", quien a pesar de haber sido "abandonada a una edad temprana y haber vivido en la calle durante su infancia", siempre dio todo por sus hijos. "La perdí muy joven", confesó Salinas, rememorando los momentos compartidos junto a ella en la cocina, especialmente sus famosos flanes, que evocaban cálidos recuerdos de ternura y amor maternal. "Sin mi madre no hubiera conseguido nada", reveló Salinas en un momento de intimidad, destacando el papel fundamental que ella desempeñó en su vida. A pesar de las dificultades y las carencias, su madre trabajó "incansablemente" desde una edad temprana para proporcionar a sus hijos todo lo que necesitaban, sacrificando su propia comodidad y bienestar.

La historia de la madre de Patxi y Julio Salinas, llena de sacrificio y entrega, resonó en el corazón de los espectadores, quienes se vieron conmovidos por la valentía y la determinación de esta mujer que luchó contra viento y marea para darles una vida mejor a sus hijos. "Para ella, los hijos eran sagrados", afirmó Salinas, recordando la devoción y el amor incondicional que su madre les brindaba. Aunque el dolor por la pérdida aún está presente en su corazón, Patxi Salinas reconoció la fortaleza y el legado de amor dejado por su madre. "Siempre queda el recuerdo de que podría haber aprovechado más años con ella, pero así es la vida", reflexionó Salinas, expresando su tristeza por no haber tenido más tiempo junto a su madre, pero también su gratitud por el amor y el sacrificio que ella les brindó.

Por otra parte, en este décimo programa, Patxi Salinas logró ser uno de los cinco concursantes que avanza a la semifinal de 'Bake Off', mostrando su destreza y dedicación en cada reto. "Si gano el concurso me hago un tatuaje recordando este maravilloso programa y lo que he conseguido en él. No quiero que se me olvide en mi vida", afirmó con determinación Patxi.