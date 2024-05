Pepe Navarro admite que no cambiaría nada sobre su cobertura del “Caso Alcàsser”

Pepe Navarro fue el pionero del late show en la televisión española. Este fin de semana visitó el programa Col·lapse de TV3, conducido por Ricard Ustrell, para hablar de su carrera profesional y su controvertida cobertura del Caso Alcàsser en su programa "Esta noche cruzamos el Mississippi". Durante su entrevista, Navarro defendió su enfoque y expresó su orgullo por su trabajo en los años noventa.

Orgulloso de su trabajo

El programa de Navarro, emitido en 1996, fue criticado por su tratamiento del secuestro, violación y asesinato de las menores Miriam, Toñi y Desirée, cuyos cuerpos fueron encontrados en enero de 1993. Ustrell abordó este tema al inicio de la charla, preguntándole a Navarro si se arrepente de dicho tratamiento. "Esta noche cruzamos el Mississippi" exploró diversas teorías sobre el secuestro, violación y asesinato de las jóvenes Miriam, Toñi y Desirée, cuyos cuerpos fueron descubiertos en enero de 1993. Ustrell preguntó a Navarro si se arrepentía de la cobertura que el programa dio al caso en Telecinco. Navarro respondió contundentemente que no, subrayando su orgullo por su trabajo en "El Mississippi".

"Creo que una de las cosas que conseguimos con aquel programa fue llevar el rock and roll a la televisión", afirmó Navarro, quien reiteró su visión de un "rock and roll televisivo" en un momento en que, a su juicio, la televisión carecía de naturalidad y verdad. "Era todo muy impostado", comentó sobre la televisión previa a su late show, con el que quiso traer influencias de los modelos de televisión y radio estadounidenses. Cuando Ustrell le preguntó específicamente sobre el Caso Alcàsser, Navarro se defendió diciendo: "No, no me arrepiento de nada. Alcàsser demostró el gran fiasco que hizo la justicia con ese caso. Hace un año se encontraron huesos donde se hallaron los cadáveres. Lo hicieron todo muy mal. Si sigues todo el proceso, verás que se hizo todo muy mal. ¿Qué ocurre? Nosotros, los medios, destapamos el estupor que nos provocaba", añadió el icónico presentador.

Ustrell sugirió que el tratamiento del caso podría haber convertido la tragedia en un espectáculo, pero Navarro lo negó rotundamente: "Es información. Es una información que es límite pero que atiende a las reglas del juego, que son la Constitución y el Código Penal". Sobre las audiencias que atrajo su cobertura del caso, Navarro razonó: "La gente veía el programa porque le interesaba el tema. Nunca hicimos espectáculo". Sin embargo, reconoció que "el entorno en cuestión era gente muy especial", finalizó así Navarro la defensa sobre su cobertura de uno de los casos que conmocionó a nuestro país.