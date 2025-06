Aitana y Plex, fiesta y bronca en su “noche loca” por Madrid

Aitana está en boca de todos estas semanas, pero no todos hablan de su nuevo trabajo musical. El estreno del pasado viernes ha quedado, en parte, silenciado por los escándalos que está protagonizando la cantante por cuestiones amorosas. Su nueva relación con Plex, uno de los youtuber más controvertidos de España, no le está beneficiando demasiado a su imagen pública. Especialmente tras verse inmersa en un triángulo sentimental que terminó de muy malas formas, cuando la ex del creador de contenido decidió romper su silencio.

De nuevo, la artista regresa a los titulares y, una vez más, no precisamente por su talento sobre los escenarios. Desde ‘TardeAR’ han asegurado que Aitana y Plex han pasado una “noche loca” en Madrid el pasado viernes. Lo hicieron en la discoteca Vandido, en plena calle Goya, cuyos reservados oscilan entre los 1.000 y los 1.500 euros. Al parecer, quienes dieron al final el espectáculo fue la joven pareja, protagonizando una bronca.

Los desaires de Aitana y Plex en su “noche loca”

Parece que la cantante y el creador de contenido están paseando su amor por todo el planeta, tras haber coincidido en Japón, Riviera Maya o Madrid. Todas sus citas han venido con escándalo y la última no iba a ser menos. Desde el citado programa se asegura que la pareja quiso pasárselo en grande en uno de los clubs más exclusivos de la capital. Para ello no dudaron en tomar medidas para que lo que sucediese allí, se quedase allí y no trascendiese el más mínimo detalle.

Ha sido imposible, a pesar de que incluso se asegure que sus amigos tenían prohibido llevar sus propios teléfonos móviles, para que las pistas no terminasen en los medios de comunicación. Pese a este celo, no han logrado que se conozca que “estaban en un reservado, pero rodeados de gente de seguridad. Nadie podía acercarse ni hacer fotos ni vídeos”. Así lo asegura un testigo con el que han hablado en ‘TardeAR’ y que coincidió con ellos de fiesta en el interior del local.

Aitana se encontraba “con el grupo de amigos de Plex”. Eso sí, esta fuente consultada ha querido dejar claro que estas medidas de seguridad a la hora de impedir fotos y vídeos fue extraño, pues “no estaban cariñosos”. Sin muestras de afecto que confirmase su romance, ¿qué más daba? Su mera cita ya sirve para situarles en el mismo plano, también en lo sentimental: “Se fueron a las 2:30 escoltados”, añade. Según el periodista Álex Álvarez, lo hicieron enfadados: “Me dicen que alguien intenta hacer una foto descuidada, ahí deciden quitar los móviles y tienen discusión. Al parecer se van”. Terminan en casa de él, por lo que no se cree que hayan roto su ya controvertido noviazgo.