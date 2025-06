15 claves del "enamoramiento" de Plex y Aitana

Sin necesidad de nombres, todas las miradas se giraron hacia una única persona: Aitana. Entre rumores, viajes compartidos y gestos cada vez menos sutiles, la posible relación entre el streamer Plex y la cantante ya no se oculta… aunque tampoco se confirma. Son la nueva ¿pareja? del momento.

Su relación, en claves

1. Una confesión inesperada

Durante un directo, Plex confesó: "Estoy enamorado". Aunque no dio nombres, el momento desató todo tipo de especulaciones en redes.

2. Reacción de su entorno

Javi Hoyos, presente en el directo, reaccionó con risas y calificó la confesión como "una exclusiva", lo que reforzó la sospecha de que hablaba de Aitana.

3. El rumor venía de antes

Fans y medios ya venían relacionando a Aitana y Plex desde hace meses. La confesión de Plex solo encendió aún más los rumores.

4. Imágenes comprometedoras

Fotografías juntos en Madrid, saliendo de locales de ocio y gestos de cariño en público han servido como combustible para las teorías.

5. Una relación internacional

Desde Japón a Nueva York pasando por República Dominicana: Plex y Aitana han coincidido en varios viajes que no parecen casuales.

6. "¿Novia? Algo hay"

En otro directo desde Colombia, Plex ya había dado pistas, aunque con tono irónico, sobre su situación sentimental.

7. El detalle de la altura

Cuando dijo que no le gustaban las chicas altas, muchos lo interpretaron como un guiño a Aitana, que mide solo 1,60.

8. La versión de Aitana

En una entrevista para "Vogue", Aitana reveló estar "conociendo a alguien", aunque sin dar nombres, añadió: "Ahora mismo lo siento un poco así \[para siempre]".

9. Relaciones pasadas a la vista

Tanto Aitana como Plex vienen de rupturas mediáticas: ella con Sebastián Yatra y Miguel Bernardeau; él con la influencer Uxue López.

10. Uxue, ¿con indirecta incluida?

Uxue López comentó en un vídeo: "Parece que soy la ex", en referencia a la atención que recibe Aitana, dejando entrever cierta incomodidad.

11. Una pareja muy Z

Plex, con más de 26 millones de seguidores entre YouTube y TikTok, y Aitana, icono del pop español, representan a la Generación Z en su máximo esplendor.

12. "El Hormiguero" como escenario clave

Plex visita hoy "El Hormiguero" y muchos esperan que aproveche la ocasión para hablar públicamente -por primera vez- de su relación.

13. ¿Confirmación inminente?

Aunque no hay declaraciones oficiales, los fans aseguran que no hace falta: "Lo que no se dice, se ve", repiten en redes.

14. ¿Relación estratégica o auténtica?

Algunos apuntan a que la discreción forma parte de una estrategia para evitar la presión mediática y cuidar la intimidad.

15. Un "sí" que lo cambia todo

Basta con una palabra para disparar expectativas: el "sí" de Plex marca un antes y un después en esta historia que, por ahora, se sigue escribiendo sin confirmación… pero con todas las señales a la vista.