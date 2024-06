¿Qué día será la gran final de ‘Supervivientes 2024’?

‘Supervivientes 2024’ tiene los días contados en la parrilla. Apenas le queda una semana de emisión, pues, según avanza 'VerTele', la presente edición del reality culminará el próximo martes, 18 de junio.Telecincoha programado la gran final para ese día, cuando se proclamará por fin al ganador o ganadora de una aventura que arrancó hace más de tres meses en Honduras.

Salvo en las ediciones de 2014, 2015 o 2021, las finales se han producido en la noche del jueves, prime time natural de las galas principales del concurso. Sin embargo, este año el desenlace se mudará al martes, posiblemente para esquivar el España-Italia en la Eurocopa 2024 que tendrá lugar el jueves 20 a las 21:00 horas.

De modo que el planning para esta recta final de ‘Supervivientes 2024’ será el siguiente según el citado medio: Tras la última entrega de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ de este martes y la gala de expulsión de rigor del jueves, Telecinco ofrecerá la semifinal el domingo 16 de junio y la final el martes 18 a partir de las 22:00 horas.

Además, hay otra fecha que la cadena de Mediaset tiene marcarda en rojo. Y es que, sin dejar descanso y sin margen para la celebración de un debate final, el jueves 20 de junio se lanzará la versión ‘Supervivientes All Stars’, para que la continuidad entre una edición y la otra no se vea interrumpida, y no haya cambios en los ritmos de emisión o en los hábitos del telespectador.