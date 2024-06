Aurah Ruiz y Miri celebran su llegada a España tras su expulsión de "Supervivientes"

Aurah Ruiz y Miri Pérez-Cabrero han regresado a España tras su expulsión de Supervivientes.Ruiz fue eliminada por la audiencia el jueves pasado después de perder frente a Marieta y Pedro García Aguado. Tres días después, Miri fue la última expulsada.Ambas aterrizaron en Madrid sonrientes y aparentemente satisfechas.

Al llegar al aeropuerto de Barajas, lo primero que hicieron fue ponerse los auriculares que les proporcionó la organización del reality para mantenerse aisladas de las preguntas de los medios de comunicación.

Sus respuestas ante los temas más controvertidos

Mirievitó hacer comentarios sobre la defensa de su concurso por parte de Anita Matamoros y su conflicto con Laura Matamoros. Tampoco se pronunció sobre los rumores de una posible relación entre su ex, Pablo, y Mar Torres.

Por su parte, Aurah Ruiz no quiso dar declaraciones sobre su reencuentro con Jesé y su hijo Nyahni sobre una posible reconciliación con Ángel Cristo. Se limitó a responder "No oigo nada", mientras intercambiaba miradas cómplices con Miri. Cabe mencionar que 'Supervivientes 2024' encara su recta final, en un concurso no exento de polémica.