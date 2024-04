¿Qué dijeron Pablo Motos y Juan del Val del polémico fichaje de Broncano?

El mundo de la televisión en España se ha visto recientemente sacudido por la noticia del posible fichaje de David Broncano por RTVE. Sin embargo, este tema ha generado no solo expectación, sino también un intenso debate político y mediático que involucra a importantes figuras del medio.

La noticia, que inicialmente debería haber sido un simple trámite en el Consejo de Administración de RTVE, se ha visto envuelta en una serie de discrepancias políticas que han impedido su aprobación por segunda vez consecutiva. El contrato propuesto al cómico, actualmente en 'La Resistencia' de Movistar Plus+, ha generado división en el consejo, con algunos a favor y otros en contra de su fichaje.

Uno de los programas donde este tema ha cobrado relevancia es 'El Hormiguero', donde tanto Pablo Motos como Juan del Val han expresado sus opiniones al respecto. Del Val, en particular, ha sugerido que detrás de esta decisión podría haber "intereses políticos", llegando incluso a insinuar la intervención de Moncloa con el objetivo de "dañar a Pablo Motos y su programa".

Las declaraciones de Juan del Val en 'El Hormiguero' apuntan a una presunta estrategia de la Moncloa para minar la popularidad del programa de Motos, utilizando el fichaje de Broncano como una herramienta para este propósito. Esta teoría ha suscitado diversas reacciones entre los espectadores y ha llevado a reflexiones sobre el estado de la democracia en el país.

Pablo Motos, por su parte, se ha mostrado incómodo con el debate generado en torno a este tema, pero ha dejado clara su postura de bienvenida a la competencia y a nuevos talentos en el panorama televisivo. "Siempre que hacemos el programa hay alguien en la competencia, no es la primera vez ni la última. Llevamos 18 años haciendo el programa. Bienvenida sea la competencia, bienvenido sea Broncano, bienvenido sea quien sea", afirmó Motos.

Sin embargo, el presentador de 'El Hormigero' también expresó su preocupación por el impacto que esta situación pueda tener en los trabajadores de RTVE y en el prestigio de la cadena pública. "No hay nada más democrático que el mando a distancia, a mí lo que me sabe mal es los trabajadores de TVE, que deben estar viendo como están ridiculizando el prestigio de una cadena extraordinaria, con profesionales extraordinarios. Igual creo que no se merecen este juego de estar en todas las tertulias", declaró.