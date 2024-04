El enfado de Nuria Roca silencia a Tamara Falcó y sus rumores de embarazo en ‘El Hormiguero’

Este jueves la presencia de Tamara Falcó en su puesto de trabajo en ‘El Hormiguero’ era muy esperada. Casi de las veces que más atención generaba, más allá de su ruptura con Íñigo Onieva o su posterior reconciliación o su boda. Y es que en las últimas horas han corrido ríos de tinta sobre la posibilidad de que la hija de Isabel Preysler estuviese embarazada de su primer retoño, como así se especulaba a raíz de una polémica fotografía en redes sociales. Pero nada de esto se ha hablado en el programa de Pablo Motos, que ha centrado gran parte de la tertulia al enfado mayúsculo que tenía Nuria Roca.

El exitoso programa de Antena 3 presentaba como plato fuerte a los finalistas de ‘El Desafío’, abriendo sus puertas a Pablo Castellano, Chenoa, Adrián Lastra y Marta Díaz. Después de relatar los momentos más duros que han vivido en el programa y los retos que han puesto sus fuerzas al límite antes de vivirse la final de este viernes, llegaba el turno de la mesa de la tertulia. Así, los cuatro invitados se marchaban para dejar paso a Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val, dispuestos a analizar la actualidad en primera persona. Por supuesto, todos creían que se trataría el tema del embarazo de la marquesa de Griñón, pero no hubo ocasión o, quizá, ella prefirió sacar el tema de la escaleta.

En su lugar, se habló sobre una portada del kiosco rosa que ha caído a modo de bomba para el matrimonio que colabora en ‘El Hormiguero’. Se trata de la revista ‘Diez Minutos’, que ha llevado a su primera plana a la pareja durante su idílica escapada a Nueva York, aunque a la presentadora le ha sentado especialmente mal salir de esa guisa en la cabecera. Su monumental enfado no se debe al hecho de que ha sido cazada durante sus vacaciones al otro lado del Atlántico, sino por la mera cuestión de que no sale del todo favorecida en la imagen, lo que le ha tocado el ego: “Esto es horroroso. Me han sacado una papada que no tengo. Era todo de una mala leche…”, narraba Juan del Val cuáles fueron las palabras textuales de Nuria Roca al verse en el kiosco: “Yo nunca he visto a Nuria tan violenta”, se jactaba.