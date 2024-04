El Consejo de Administración de RTVE pospone de nuevo el fichaje de David Broncano

El futuro de David Broncano y su programa "La Resistencia" en Radiotelevisión Española (RTVE) sigue en vilo después de que la votación sobre su fichaje haya sido postergada una vez más en el Consejo de Administración de la corporación pública. Este jueves 4 de abril, la presidenta interina, Concepción Cascajosa, ha decidido retirar del orden del día la discusión sobre este asunto, al no contar con los votos necesarios para asegurar su aprobación.

El Consejo, que tenía entre manos una de las decisiones más esperadas de los últimos tiempos en RTVE, optó por no someter a votación el traslado de Broncano y su popular programa desde Movistar Plus+ a La 1 de Televisión Española. La ausencia de Elena Sánchez, expresidenta del Consejo, quien no asistió a la reunión por motivos de salud y tampoco delegó su voto, fue determinante para la paralización de la votación. Los detalles del contrato de Broncano han sido motivo de intensas negociaciones y debate entre los miembros del Consejo. Se ha señalado que el acuerdo ha sido objeto de ajustes hasta última hora para intentar garantizar su aprobación. Sin embargo, las discrepancias persisten, especialmente en lo referente a la duración del contrato y las condiciones de producción.

Según fuentes cercanas a RTVE, el ambiente en el Consejo ha sido tenso, reflejando la complejidad y sensibilidad del tema en discusión. La presidenta interina, Concepción Cascajosa, habría intentado negociar hasta el último momento para lograr consenso en torno al contrato de David Broncano. Las exigencias de algunos consejeros, como la reducción del contrato de dos a un año, y la participación activa de RTVE en la producción del programa, han sido puntos de conflicto que han impedido la consecución de los votos necesarios para la aprobación del fichaje.

La incertidumbre ahora recae en si Concepción Cascajosa volverá a presentar la propuesta de fichaje ante el Consejo en una próxima reunión. Esta no es la primera vez que el tema se pospone; el pasado 11 de marzo, la votación también fue retirada por la entonces presidenta interina, Elena Sánchez, tras evaluar el panorama de votos. La situación se complica aún más ante la destitución de Elena Sánchez como presidenta interina de RTVE, ocurrida en el Consejo Ordinario de la semana pasada. La falta de apoyo en la votación extraordinaria del pasado mes de marzo fue uno de los factores determinantes en su cese. En este contexto de tensiones y negociaciones, el destino de David Broncano en RTVE sigue en el aire, y será necesario esperar nuevos desarrollos en los próximos encuentros del Consejo para conocer el desenlace de esta polémica decisión que parece no tener un final.