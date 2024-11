Qué fue de Juan Crazy, el comensal de "First Dates" que fue expulsado del programa

Jesús López Reyes, conocido como Jesús Crazy, se ha convertido en uno de los personajes más comentados del programa “First Dates” por su actitud polémica y sus múltiples apariciones. Jesús Crazy es un artista peculiar que ha dejado huella en el programa de citas de Cuatro tras haber acudido en cuatro ocasiones, cada vez con una identidad diferente y bajo disfraces o nombres ficticios, intentando engañar tanto a su cita como al equipo. En su última aparición, llegó con una perilla de colores y el nombre de "David", fingiendo sufrir puberfonía, una condición que afecta el tono de la voz y la mantiene en un rango infantil. Esa vez, el presentador Carlos Sobera, visiblemente molesto, decidió enfrentar a Jesús, revelando que lo habían descubierto y mostrando en una tablet imágenes de sus apariciones anteriores. Jesús, también conocido como Abilio, Pedro y ahora David, terminó admitiendo su verdadero nombre y explicando sus motivos entre disculpas.

Uno de los momentos más tensos del programa

La intervención de Carlos Sobera fue contundente: criticó su actitud y lo reprendió por jugar con la buena fe del programa, recordándole que "First Dates" es un espacio donde los participantes buscan el amor de manera sincera, no un lugar para bromas o engaños. “Has jugado con el prestigio de este programa, con la gente que trabaja aquí y con quienes buscan una cita sincera”, le reprochó Sobera. La respuesta de Jesús fue pedir disculpas al equipo y al público, aunque explicó que su intención no era engañar para perjudicar. Sin embargo, el tono serio y enfadado del presentador hizo evidente que la actitud de Jesús había agotado la paciencia del equipo.

Jesús Crazy asegura que sus apariciones no tenían una intención dañina, sino que, según ha contado en una entrevista, forman parte de un proyecto de concienciación. Afirma que su objetivo es invitar al público a reflexionar sobre la veracidad de la televisión, cuestionando si lo que se ve en pantalla es siempre cierto. Jesús comentó que trabajaba junto a psicólogos y trabajadores sociales en una “labor social” para mostrar lo irreal de la televisión y para llamar la atención sobre la manera en la que los medios moldean la realidad. Él y su equipo creían que “First Dates”, al contar con perfiles tan singulares, era un escenario ideal para lanzar su mensaje de reflexión. A pesar de su polémica estrategia, Jesús Crazy cuenta con el apoyo de una gran comunidad en redes sociales, donde acumula cerca de 450.000 seguidores en Instagram. Además, colabora con varias asociaciones benéficas que apoyan la inclusión de personas con dificultades sociales, exreclusos o personas con enfermedades mentales, experiencias con las que él mismo está familiarizado. Jesús ha compartido abiertamente que ha enfrentado problemas de salud mental y que incluso estuvo ingresado en un hospital psiquiátrico de Albacete, lo cual le ha llevado a comprometerse con diversas causas sociales.

Jesús lamenta que el desenmascaramiento en “First Dates” se enfocara en una narrativa donde él fue retratado casi como un “delincuente”, cuando asegura que su intención nunca fue dañar a nadie. Aun así, reconoce que su “broma” era algo arriesgada y que sabía que tarde o temprano sería descubierto. Aunque su participación en el programa ha generado controversia, Jesús Crazy continúa defendiendo su proyecto y sigue activo en redes, donde reflexiona sobre lo que considera una “falsa realidad” de los medios.