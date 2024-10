La peor cita de la historia de "First Dates": "Se volvió loco cuando dijo que era de derechas"

"First Dates" ha tenido citas estrambóticas a lo largo de sus nueve temporadas y más de mil programas, pero hubo una que superó los límites de la cadena, lo que provocó que nunca fuera emitida en televisión. Carlos Sobera ha admitido el motivo de esta cita maldita en "A las bravas", el programa radiofónico de la Cadena Ser presentado por el presentador Raúl Pérez. Desde que el espacio de citas interrumpiera la parrilla de contenidos de Cuatro en 2016, nunca ha habido una situación similar como la que describió el maestro de ceremonias vasco, con un cruce grave de declaraciones, que provocó el corte de grabaciones.

Las diferencias ideológicas fueron claves

Los protagonistas fueron dos personas homosexuales y todo ocurrió justo al inicio de la cita, provocando un momento bastante incómodo para los realizadores del programa. "Fue una cita bastante desagradable. Fue una pareja, en este caso eran gays... Llegó primero un señor de 40 años que era de derechas, muy bien vestido y súper educado. Su pareja era un chico de izquierdas y cuando va a entrar mi directora me dice: "Me acabo de dar cuenta de que este chico que va a entrar ahora había dicho que no quería a nadie que no fuera de una opción política diferente a la suya", comentaba Sobera que explicó con pelos y señales lo que ocurrió a continuación.

"Yo siempre les recibo a puerta gayola y lo que pase, pasa... Y lo que pasó fue lo peor. Se volvió loco, lo primero que le preguntó es de qué partido político era y cuando le dijo que era del PP se volvió loco", explicaba Sobera sobre sus diferencias ideológicas. "Dijo cosas tremendas como "yo no me voy a casar con alguien de derechas, mucho menos voy a f****r"... Cosas que estaban fuera de contexto", espetó finalmente el conductor de programas vasco sobre la peor cita de la historia del programa.