Susanna Griso retrata a Óscar Puente: "Está aburrido, hay que cambiar más pañales"

El ministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez, Óscar Puente, fue padre por tercera vez hace poco menos de un mes y está de baja por paternidad, aunque no lo parece debido a su continua actividad en redes sociales siendo el "azote tuitero del PSOE", según el magacín matinal de Antena 3, 'Espejo Público', que ha analizado en detalle todos las publicaciones del ministro vallisoletano. Puente no ha tardado en contestar al programa de Antena 3, escribiendo en en X (antiguo Twitter) "Siempre me tienen en sus oraciones y me indican el camino a seguir", con una captura de pantalla en la que Susanna Griso no salía muy favorecida. La maestra de ceremonias ha replicado en directo este mensaje de Óscar Puente, espetando que el político del PSOE "está bastante aburrido en casa".

"Confirmamos que Óscar Puente nos ve y nos responde" empezaba así Susanna Griso que a continuación leyó la publicación del pucelano y le reprendió de la siguiente forma: "La siguiente vez, una captura mejor., con los ojos abiertos al menos. Además, yo no sé quién sigue a quien pero las sensación es que debe estar un poco aburrido en casa, hay que preparar más biberones y cambiar más pañales, esta baja paternal está dando para un tuiteo masivo", finalizó así su réplica la maestra de ceremonias de Antena 3.

Muy activo en redes sociales

En el reportaje sacado este mediodía en 'Espejo Público', se ha puesto el foco en la intensa actividad en redes sociales del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien, a pesar de encontrarse actualmente de baja por paternidad, mantiene una presencia constante y muy activa en la plataforma X (antes Twitter). Con más de 260.000 seguidores y cerca de 50.000 publicaciones, Puente se ha consolidado como una de las voces más beligerantes del PSOE en redes, interviniendo a diario en debates políticos y mediáticos. En menos de ocho horas, ha llegado a publicar más de 25 mensajes, opinando sobre diversos asuntos de actualidad y enfrentándose no solo a miembros de la oposición, sino también a periodistas, medios y empresarios. Según el periodista Juan Soto Ivars, lo preocupante no es solo su vehemencia digital, sino el uso que hace de su posición institucional: “Eres una institución con patas”, recordó, cuestionando su libertad de expresión como ministro. Por su parte, Rubén Amón denunció que Puente ha llegado incluso a utilizar medios y tiempo personal para investigar qué se dice sobre él y en qué términos, lo que podría derivar en represalias. Una actitud que, según 'Espejo Público', genera un intenso debate sobre los límites del poder en redes sociales.