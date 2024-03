¿Por qué Paco León no conduce a pesar de tener el carnet de coche?

El el último capítulo del programa 'Martínez y Hermanos', el carismático actor Paco León ha compartido una curiosa anécdota que ha dejado a más de uno sorprendido. Aunque posee el permiso de conducir, León admitió que "solo ha conducido una vez en su vida", y la experiencia fue más que memorable.

Según confesó el actor, se sacó el carnet de conducir debido a los requisitos de una película en la que participaba. Sin embargo, nunca llegó a utilizarlo, ni siquiera durante el rodaje de la mencionada película. "Nunca lo he usado. Ni siquiera en la película para la que me lo saqué. Al final me montaron en un carrito y ya está. Yo nunca he conducido", reveló León con su característico sentido del humor. La única vez que intentó ponerse al volante terminó siendo un desastre. "Lo intenté una vez... y me llevé dos retrovisores. Es un estrés", admitió entre risas el actor, dejando claro que la conducción no es precisamente su fuerte.

León también compartió detalles sobre su experiencia durante el examen de conducir en Cuenca, donde lo llevó a cabo. Recordó que el examen fue particularmente largo, durando unos 40 minutos entre ir a Toledo y volver. "Pero yo decía: '150 kilómetros por hora, ¿yo hago así y morimos?'", comentó en tono humorístico. Entre risas, el Dani Martínez y el resto de invitados del programa (Leo Harlem e Hiba Abouk) no pudieron contener su asombro ante las divertidas anécdotas de León.

Además, el actor reveló una curiosidad sobre Cuenca, donde realizó su examen de conducir: "Como es tan pequeño, tenían el Stop donde se cargaron a Goya Toledo, cuidado con este ceda el paso que aquí Elena Furiase...", una anécdota que llevó a Dani Martínez comparar la situación con el famoso paseo de la fama de Hollywood.