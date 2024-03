El vestido cut-out de Hiba Abouk es el que tiene todos los estampados (y tejidos) más tendencia del momento

Un vestido denim con todos los estampados y todas las tendencias del momento, estamos hablando del look que ha lucido esta noche Hiba Abouk. Dani Martínez ha estrenado esta noche en un nuevo programa de ‘Martínez y Hermanos’ junto a las estrellas de la televisión, Paco León, Hiba Abouk y Leo Harlem. Hiba Abouk está en plena promoción de su última serie, 'Eva&Nicole’, que protagoniza con Belén Rueda. Hace apenas unos días, paseaba por la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga tras hablar de ella con la prensa. Esta serie cuenta la historia de dos poderosas mujeres de la jet set marbellí que están enfrentadas por un pasado que las persigue, pero nosotras solo nos hemos podido fijar en el nuevo vestido de Hiba. Un diseño de Marine Serre, diseñadora de moda francesa, ganadora del LVMH Prize en 2017. Nacida en el pequeño pueblo de Corrèze (Francia) , desarrolló una intensa carrera en el tenis al tiempo que cursaba sus estudios de artes visuales. Graduada con honores en la Ecole nationale supérieure des arts visuels de La Cambre (Bruselas) , su abuelo, un gran coleccionista de prendas de segunda mano, es el responsable en gran medida de su pasión por la moda.

El vestido de Hiba Abouk en denim, con estampado de 'animal print', y la tendencia del 'cut-out' que ya lleva unas temporadas con nosotras, y seguirá un verano más con nosotras. Las pasarelas, el street style, las tiendas y las celebrities que más nos inspiran dejan claro que esta es la prenda en tendencia que llevaremos en los looks de invitada más arriesgados. La encargada de avalar esta tendencia ha sido Rosalía que, siguiendo las claves que Acne Studios ha dictado en su colección de primavera/verano 2024 - y otras como Paco Rabanne también-, se ha dejado ver en su front row de Paris Fashion Week luciendo un vestido negro cuyo cut-out también se sitúa bajo el escote, pero este de Hiba Abouk nos parece ideal para la primavera. El vestido cut out se erige como el más importante de primavera-verano 2024- Por ello, repasamos nueve tipos de vestido cut out muy diferentes y las mejores opciones que pueden encontrarse en las firmas de moda.

Black Slim Cut-Out Dress, de Marine Serre (1.153 euros)

Vestido cut out. Marine Serre

Con la llegada del buen tiempo los vestidos se vuelven a convertir en los máximos protagonistas de los estilismos. Se convierten en la prenda más buscada de las diferentes firmas de moda, y este de Hiba nos parece ideal para la primavera.