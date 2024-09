¿Por qué Valeria Ros no iría nunca a 'Gran Hermano'?

El regreso de 'Gran Hermano' a la televisión, uno de los reality shows más icónicos de la década de los 2000, ha generado gran expectación. El próximo jueves, 5 de septiembre, Telecincoreabrirá las puertas de la casa más famosa de España para una nueva edición, tras una búsqueda exhaustiva de concursantes por todo el país. En medio de la promoción del programa, varias celebridades han sido consultadas sobre si estarían dispuestas a participar, entre ellas la humorista Valeria Ros, quien ha dejado claro que no tiene intención de unirse al formato.

En una entrevista para ‘Divinity’, la colaboradora de 'Zapeando' confesó sin rodeos que “nunca iría a ‘Gran Hermano’”, descartando completamente la posibilidad de ser una de las participantes del popular reality de Mediaset. La cómica bromeó sobre cómo su participación podría afectar su carrera, asegurando que el programa no encajaría con su personalidad y estilo de vida. “En la vida... ¿Para vaciarme mi reputación? Todo lo que he trabajado en el mundo de la comedia...”, comentó entre risas, dejando claro que no está dispuesta a arriesgar su imagen pública.

Ros también ofreció una serie de razones personales por las que no se ve dentro de un reality como 'Gran Hermano'. “Me enrollo con todos, fijo, o de repente sale una personalidad mía que no conozco y me doy miedo a mí misma”, bromeó, reconociendo que el ambiente del programa podría sacar a relucir aspectos de su carácter que prefiere mantener en privado. La humorista, conocida por su estilo desenfadado y autocrítico, admitió que no se siente preparada para la intensa exposición mediática que implica participar en un show de este tipo.

“No valgo para eso. No iría a ningún reality”, afirmó categóricamente Valeria Ros, dejando claro que la vida en un programa de convivencia no es algo que le interese en este momento. Aunque mantiene su postura, la cómica no cierra completamente la puerta a futuras oportunidades: “A ver, voy a ver cómo pasan los años, cómo pasa mi vida... que además luego te quedas divina después de ‘Supervivientes’... pero por ahora no. Veo realities, pero no me veo en un reality”.