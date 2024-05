¿Quieres participar en “Pasapalabra”? El ganador del bote te enseña en “El Hormiguero” como prepárate para el concurso

Antes de consagrarse como ganador de “Pasapalabra” y llevarse a casa la increíble cifra de 1.816.000 euros, Óscar Díaz, junto a su compañero de concurso Moisés Laguardia, visitaron el plató de “El Hormiguero” en el que desvelaron como practican para dar lo mejor de ellos mismos en el concurso de Antena 3. Unos trucos muy valiosos para todas aquellas personas que estén pensando algún día en prepararse para dar el salto y participar en el espacio presentado por Roberto Leal, que ayer se coronó en las audiencias.

Visualizar tu objetivo muchas veces

El madrileño, todo un experto en el arte de concursar, teniendo un bagaje espectacular a la hora de llevarse premios comentó que uno de los mejores ejercicios que puedes hacer para prepararte “Pasapalabra” es ver la prueba final una y otra vez: “la clave está en visualizar los roscos una y otra vez, que hay muchísimos colgados en la página web del programa e ir apuntando todas aquellas que no aciertes de forma inmediata, para que no surja el autoengaño, que en este tipo de ocasiones es perjudicial para el desarrollo”, espetó Óscar a lo que añadió Moisés que “hay que saber en todo momento que esto es televisión y saber aportar algo más que tus conocimientos, ya que si no se pueden televisar las oposiciones para ser registrador de la propiedad”, un comentario el del riojano con el que inundó de risas el plató de “El Hormiguero”.

También el ganador del concurso tuvo la ocasión de contar porque decidió aventurarse a participar en “Pasapalabra”: “Cómo empecé hace un par de años, he tenido que darle mucha caña a todo el tema del estudio, esto es como una oposición y todo el tiempo que le dediques pues hará que tengas mejores resultados. Hay que saber compaginarlo con salud y con el resto de las cosas que te están pasando en la vida, que no son pocas”, comentaba el madrileño que a pesar de tirarse toda la vida trabajando, “llega un momento en el que tu cuerpo te pide echarse a un lado y buscar nuevas oportunidades”, siendo está el concurso de Antena 3.