Ramón García sobre el nuevo "Grand Prix": "La vaquilla será más puñetera"

El presentador Ramón García está promocionando ampliamente la resurrección de "El Grand Prix" tras 11 años en emisión y 18 años después de su última emisión en TVE. "Ramontxu" ha aparecido recientemente en la entrega de "RTVE Responde" con María Escario para desvelar buenas nuevas sobre el formato.

García se sinceró sobre cómo marcha el proyecto en el que se ha implicado desde el primer día. "Estoy mucho más nervioso que el día que lo estrenamos hace casi 30 años”, le confesó a Escario al hablar de la recepción que tendrá la vuelta del programa en el público. Los cambios de consumo en televisión han sido evidentes y ahora las pantallas son otras, cosa que no pilla desprevenido al veterano presentador, que se ha tomado "como un reto" volver a un formato pensado, además, para todos los públicos. "El programa del abuelo y el niño ya no existe", aclaró a la hora de hablar de la manera distinta de consumir "El Grand Prix" a la que se enfrentan: “Sentarte a las diez y media de la noche a ver el Grand Prix en verano... ¿Conseguiremos lo que conseguimos unas décadas atrás? Ese es el reto, que no me tiene preocupado sino motivado”.

Pero si hay algo muy esperado en esta vuelta de "El Grand Prix" son las novedades que trae consigo el reboot del formato. En plató junto a Ramón García estarán la actriz Michelle Calvó ("Amar es para siempre") y la streamer Cristinini. “Va a ser más coral que otras veces”, adelantó García que también destacó que seguirían con una iniciativa pionera desde el principio que consiste en la igualdad: “Cuando esto no se valoraba, siempre queríamos que los equipos estuvieran formados por chicos y chicas a la par. Es importantísimo mantener eso”.

Era inevitable que hubiera una pregunta sobre la nueva vaquilla. García habló de las dos semifinales y habrá pruebas clásicas y otras nuevas. Entre las de siempre, aquellas mejor consideradas por los espectadores, como como los bolos, la patata caliente y la cinta transportadora. Pero sí confirmó que no habrá vaquilla: “Va a haber algo que mantendrá vivo el espíritu de la vaquilla. Y no estará sola”, fue todo lo que confirmó, aunque adelantó que será "más puñetera" que la original. Dos datos más, ya están elegidos los ocho pueblos que participarán y se estrenará a lo largo de este verano.