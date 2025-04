¿Real Madrid o Barcelona?: Manu desvela su elección en 'Pasapalabra'

En la actualidad, las emisiones de uno de los concursos más destacados de Antena 3, 'Pasapalabra', está viviendo uno de sus mejores épocas. El duelo entre dos de sus concursantes más destacados, Manu y Rosa, nos está dejando momentos apasionantes y de gran igualdad. Tal y como os hemos contado en LA RAZÓN, Manu se quedó el viernes a tan sólo un acierto de obtener el ansiado bote: 1.408.000 euros.

Durante los últimos programas, el concursante ha revelado información más personal en sus conversaciones con Roberto Leal en el momento de las presentaciones. Por ejemplo, habló sobre cuál es su deporte favorito: "He hecho ciclismo y es el que más me gusta. No llegué a tanto (a nivel profesional), pero sí que le he llegado a pegar fuerte".

¿Real Madrid o Barcelona?

España es un país donde el fútbol tiene una importancia muy destacada. La elección del equipo al que eres seguidor es una pregunta muy recurrente a la hora de conocer a una persona. Por encima de todos, destacan el Real Madrid y el F.C. Barcelona. Ahora, hasta los participantes de 'Pasapalabra' tienen que responder a esta cuestión.

Todo sucedió durante la prueba denominada '¿Dónde están?'. El presentador quiso saber cuál era su preferido, pero Manu no dudó de tirar de ingenio y humor para evadir la pregunta. "¿Cuál preferís?", preguntó entre risas a sus invitados para intentar sacarse la cuestión de encima. Posteriormente, uno de sus compañeros le indicó: "Eres de aquí de Madrid, pero ¿con cuál te quedas?". "Yo me quedo con el F.C. Barcelona", respondió con una sonrisa.

Además, Roberto Leal le cuestionó acerca de su parecido físico a varios futbolistas: "Tienes un aire a Toni Kroos (exjugador del Real Madrid), y también un poquito a Frenkie De Jong (F.C. Barcelona)". De hecho, Manu reconoció que esa segunda opción le parece más acertada y cree que se parece bastante más a él que al otro futbolista mencionado.