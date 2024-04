'La Resistencia' sorprende al expulsar a una espectadora del público por primera vez

'La Resistencia' ha sorprendido a su audiencia esta semana al expulsar a una espectadora por estar bajo los efectos del alcohol. El incidente tuvo lugar antes de la entrevista con la invitada del día, Violeta Mangriñán, dejando perplejos tanto al presentador como a los colaboradores.

David Broncano, presentador del programa, relató la situación que presenció momentos antes de comenzar la emisión. Al observar el patio de butacas, se percató de la presencia de un joven vestido de manera llamativa, lo que parecía indicar que asistía a una despedida de soltero. Al preguntar a Sergio Bezos, otro de los cómicos y colaboradores del programa, sobre la situación, este confirmó que efectivamente "habían expulsado a dos personas del público", una de las cuales estaba visiblemente ebria. "Realmente ha sido a dos, a la que estaba borracha y la que la acompañaba. Es la primera vez que pasa en siete años de programa", exclamó Broncano, resaltando la singularidad del acontecimiento en la historia del programa.

La situación provocó reacciones variadas entre los colaboradores presentes en el set. Ricardo Castella comentó irónicamente sobre el criterio para determinar si alguien estaba demasiado borracho para ser parte del público de 'La Resistencia'. Por su parte, Bezos explicó que el incidente ocurrió antes del pre-show habitual que ofrece el comediante antes de cada emisión y que él "no había visto nada".

Por su parte, Broncano detalló cómo descubrió a la joven en estado de embriaguez fuera del teatro, momentos antes de iniciar el programa: "Yo he ido encajando piezas. He llegado al teatro a las 19:05 horas, como siempre, he pasado por la plaza que hay aquí al lado y había una muchacha tirando vallas de la obra". El presentador no pudo contener la risa al confirmar con el público la identidad de la chica expulsada antes de dar paso a la entrevista con la invitada del día.

El incidente, aunque inusual, no afectó el desarrollo del programa, que continuó con normalidad tras el suceso. Sin embargo, ha dejado un recuerdo gracioso e imborrable para la historia del programa de Movistar Plus+.